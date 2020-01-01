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  4. Osman Bey'in fethettiği Lefke Kalesi turizme kazandırılacak

Osman Bey'in fethettiği Lefke Kalesi turizme kazandırılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Osmaneli ilçe merkezine hakim bir tepede kalıntıları bulunan, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde konu edilmesiyle yeniden gündeme gelen kalenin gün ışığına çıkarılması hedefleniyor - Belediye Başkanı Münür Şahin: - "Yakın zamanda kalenin tanıtımlarını ve düzenlemelerini yapacağız. Kaleye ulaşmak için bir yol yapmak istiyoruz. Planlamalarımızı yaptık, bahar aylarında burayı turizme kazandırmak istiyoruz"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 716 yıl önce Osmangazi tarafından fethedilen Lefke Kalesi, belediyenin desteği ile gün ışığına çıkarılarak turizme kazandırılacak.

İlçe merkezine hakim bir tepede kalıntıları bulunan kale, TRT 1 kanalında 150 bölüm yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde konu edilince yeniden gündeme geldi.

Beraberindekilerle yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kalenin kalıntılarını inceledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lefke Kalesi'nin Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey tarafından fethedildiğini anımsattı.

Harç kullanılmadan inşa edildiği için mimari yapısının diğer kalelerden farklı olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Osmaneli çok eski bir yerleşim yeri, tarihçilerin delilleri kapsamında geçmişi milattan önce 8000'li yıllara dayanıyor. Osmaneli yaklaşık 18 medeniyete ev sahipliği yapmış. İlçenin çok stratejik bir konumu var. Burası İpek ve Sufi yollarının geçtiği, İstanbul-Ankara yollarının kesiştiği bir noktada. Sakarya Nehri ve Göynük suyunun da bağlandığı yer burası. Çok verimli topraklarının olması, geçiş yollarının burada kesişmesi bakımından tarih boyunca Osmaneli çok önem kazanmış. O dönemlerde yaşayan medeniyetlerin izlerini günümüzde de görebilmek mümkün."

Şahin, ilçede Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'ya ait izlerin çokça görüldüğünü dile getirdi.

- "Manzarası da çok güzel"

Diriliş Ertuğrul dizisi ile Lefke Kalesi'nin tekrar gündeme geldiğini ifade eden Şahin, "Bir tarafının uçurum olması, çok korunaklı ve dik bir alanda bulunması bakımından fethedilmesi zor bir yerde. Biz bu kaleyi ön plana çıkarmak istiyoruz. Yakın zamanda kalenin tanıtımlarını ve düzenlemelerini yapacağız. Kaleye ulaşmak için bir yol yapmak istiyoruz. Planlamalarımızı yaptık, bahar aylarında burayı turizme kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bölgede çok önemli kalıntıların bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Manzarası da çok güzel. Yukarıdan baktığınızda tüm ovayı gören, tüm alanları kontrol edebilen bir izlenim yaşatıyor. Burası çok farklı bir konuma gelecek." dedi.

Başkan Şahin, bölgede kazı yapılması için arkeologlarla çalışma yürüteceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kale Osmaneli restorasyon

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