Osmangazi’de 200 bin çöp konteyneri ilaçlanıyor

Osmangazi Belediyesi temizlik ekipleri, ilçe genelindeki 200 bine yakın çöp konteyneri ve çöp kutularının bir yandan rutin çöp toplama işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da ilaçlama yaparak çok önemli çalışmaya imza atıyor.

Bilim insanları koronavirüsüne karşı özellikle mekanlardan çöp kutuları ve çöp koyterner hijyeni ve çöplerin toplanması noktasında uyarılarda bulunurken Osmangazi Belediyesi ekipleri, önce sayısını artırdıkları rutin çöp toplama işlemlerine tüm çöp kutusu ve çöp konteynerlerin dezenfeksiyonu da ekledi. Önce çöpleri toplayan ekipler ardından ilaçlama yaparak salgının yayılmasında önemli bir nokta kabul edilen konteynerleri hijyenik hale getiriyor.

Her gün onlarca mahallede, meydan, park, ortak kullanım alanları ve pazarları ilaçlayan ekipler, diğer yandan market ve pazarlarda denetim ile kontrollerini sürdürüyor.

Yoğun mesai harcayan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her mahallede bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Mahalle mahalle gezerek çöpleri toplayan ekipler, daha sonra konteynerleri ilaçlayarak olası bir virüs durumunun önüne geçti. Yaya kaldırımlarında bulunan çöp sepetlerinde de aynı işlemi uygulayan belediye ekipleri, bu çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceklerini belirtti.

Virüse karşı her türlü tedbir alındı

İlçede 200 bin konteynerin dezenfekte edileceğinin altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyemiz bünyesinde 2 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile 15 kişilik pompalı temizlik yapan ekibimiz bulunuyor. Bu ekibimiz, her gün 3 farklı noktada titizlikle ilaçlama yapıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde de yolları yıkayan dezenfekte araçlarımız var. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri aldı. Şehrimizin sağlıklı kalması için bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz”