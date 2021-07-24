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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

24.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Koçlu köyü taş ocağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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