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Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi nerede çekildi? Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ne, oyuncuları kimler?

29.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonda bu akşam ilk defa yayınlanacak olan Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Osman Devleti’nin yükseliş dönemini konu alan dizi Netflix’ten sonra ilk kez Kanal D vasıtasıyla televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu nedir sorusunu merak ediyor. Peki Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi nerede çekildi? Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi nerede çekildi? Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix'ten sonra televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Osman Devleti’nin yükseliş dönemini anlatan dizi Kanal D vasıtasıyla televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi nerede çekildi?

OSMANLI BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ VE KONUSU NEDİR?

Yapımı ve çekimleri İstanbul'da tamamlanan Rise of Empires: Ottoman yani Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisi toplamda altı bölümden oluşmakta. Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisi Fatih Sultan Mehmet ismiyle bilinen II. Mehmet'in destansı hikayesini konu ediniyor. Sultan II. Mehmet'in henüz 13 yaşında tahta çıkmasının sonrasında yaşadığı masalsı yükselişi, Konstantinopolis'i devirip 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından biri olması anlatılıyor.

OSMANLI BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)
Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)
Tommaso Basili (XI. Konstantinos)
Tolga Tekin (II. Murad)
Ushan Çakır (Zağanos Paşa)
Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)
Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)
Damla Sönmez (Ana)
Osman Sonant (Loukas Notaras)


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Netflix
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