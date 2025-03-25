Osmanlı’dan günümüze: Bayram Şerbeti nasıl yapılır?

Bu geleneksel tarifle bayram sofralarınıza Osmanlı mutfağından esintiler katabilirsiniz. Misafirlerinize şık ve sağlıklı bir içecek sunmak için Bayram Şerbetini mutlaka deneyin.
Şerbetin Bazını Hazırlayın:
Tencereye su, toz şeker, çubuk tarçın, karanfil ve muskat rendesini ekleyin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın.
Aromaları Katın:
Kaynadıktan sonra gül suyu, limon suyu, nar suyu (veya vişne suyu) ve hibiskusu ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.
Demlendirin ve Soğutun:
Ocağı kapatıp şerbeti oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Daha sonra ince bir süzgeçten geçirerek sürahinin içine alın.
Servis İçin Hazır Hale Getirin:
Şerbeti buzdolabında iyice soğutun. Servis yaparken bardaklara taze nane yaprakları ve buz ekleyerek sunum yapabilirsiniz.
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