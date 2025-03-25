Osmanlı’dan günümüze: Bayram Şerbeti nasıl yapılır?

Bu geleneksel tarifle bayram sofralarınıza Osmanlı mutfağından esintiler katabilirsiniz. Misafirlerinize şık ve sağlıklı bir içecek sunmak için Bayram Şerbetini mutlaka deneyin.

BAYRAM ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER

1 litre su

1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak bal da kullanılabilir)

1 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı gül suyu

Yarım limonun suyu

1 su bardağı nar suyu veya vişne suyu

1 tatlı kaşığı kuru hibiskus (renk ve aroma için)

Taze nane yaprakları (servis için)

BAYRAM ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Şerbetin Bazını Hazırlayın:

Tencereye su, toz şeker, çubuk tarçın, karanfil ve muskat rendesini ekleyin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın.

Aromaları Katın:

Kaynadıktan sonra gül suyu, limon suyu, nar suyu (veya vişne suyu) ve hibiskusu ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.

Demlendirin ve Soğutun:

Ocağı kapatıp şerbeti oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlendirin. Daha sonra ince bir süzgeçten geçirerek sürahinin içine alın.

Servis İçin Hazır Hale Getirin:

Şerbeti buzdolabında iyice soğutun. Servis yaparken bardaklara taze nane yaprakları ve buz ekleyerek sunum yapabilirsiniz.

BAYRAM ŞERBETİNİN FAYDALARI

Doğal içerikler sayesinde bağışıklık güçlendirici etkisi vardır.

Şeker yerine bal kullanarak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Sindirim sistemini rahatlatır ve bayram yemeklerinden sonra ferahlatıcı bir etki sağlar.

AFİYET OLSUN!