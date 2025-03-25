Bayram sofralarının neşesi çıtır çıtır antep baklavası nasıl yapılır? İşte geleneksel tarifi!

Evde yapılan çıtır çıtır Antep baklavası, hazır baklavalarla yarışacak kadar lezzetli olacak. Bayram sofralarınıza şahane bir tatlı eklemek isterseniz, bu tarifi mutlaka deneyin.
MALZEMELER
Hamuru İçin:
- 5 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sirke (çıtır olması için)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 adet yumurta
- Yarım paket kabartma tozu
- Yeterince nişasta (yufkaları açmak için)
İç Harcı İçin:
- 2 su bardağı toz Antep fıstığı
Şerbet İçin:
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri İçin:
ÇITIR ÇITIR ANTEP BAKLAVASI NASIL YAPILIR?
Şerbeti Hazırlayın
- Şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.
- Şerbeti soğuması için kenara alın.
Hamuru Yoğurun
- Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.
- Yumurtayı, sütü, yoğurdu, sıvı yağı, sirkeyi ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
- Hamuru üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin
Yufkaları Açın
- Hamuru eşit bezelere ayırın (genellikle 40 beze kullanılır)
- Her bezeyi bol nişasta ile incecik açın
- Açtığınız yufkaları üst üste koyarak tepsi büyüklüğünde kesin
Tepsiye Dizme ve İç Harç Ekleme
- Tepsiyi yağlayın ve 10 kat yufkayı tepsiye yerleştirin
- Aralarına eritilmiş tereyağı sürerek Antep fıstığını serpin (Bol olsun)
- Kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste dizin
Baklavayı Kesin ve Pişirin
- Keskin bir bıçakla baklava dilimleri şeklinde kesin
- Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40-45 dakika altı üstü kızarana kadar pişirin
Şerbeti Ekleyin ve Dinlendirin
- Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün
- Şerbeti çekmesi için 3-4 saat dinlendirin
ANTEP BAKLAVASININ ÇITIR OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI
- Sirke eklemek, hamurun daha çıtır olmasını sağlar
- Yufkaları ince açmak ve bol nişasta kullanmak önemlidir
- Baklava sıcak, şerbet soğuk olmalıdır
- Bol tereyağı kullanarak gerçek baklava lezzetini yakalayabilirsiniz
AFİYET OLSUN!
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