Bayram sofralarının neşesi çıtır çıtır antep baklavası nasıl yapılır? İşte geleneksel tarifi!

Evde yapılan çıtır çıtır Antep baklavası, hazır baklavalarla yarışacak kadar lezzetli olacak. Bayram sofralarınıza şahane bir tatlı eklemek isterseniz, bu tarifi mutlaka deneyin.

MALZEMELER

Hamuru İçin:

5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke (çıtır olması için)

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Yeterince nişasta (yufkaları açmak için)

İç Harcı İçin:

2 su bardağı toz Antep fıstığı

Şerbet İçin:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri İçin:

250 gr tereyağı

ÇITIR ÇITIR ANTEP BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Şerbeti Hazırlayın

Şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.

Şerbeti soğuması için kenara alın.

Hamuru Yoğurun

Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurtayı, sütü, yoğurdu, sıvı yağı, sirkeyi ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin

Yufkaları Açın

Hamuru eşit bezelere ayırın (genellikle 40 beze kullanılır)

Her bezeyi bol nişasta ile incecik açın

Açtığınız yufkaları üst üste koyarak tepsi büyüklüğünde kesin

Tepsiye Dizme ve İç Harç Ekleme

Tepsiyi yağlayın ve 10 kat yufkayı tepsiye yerleştirin

Aralarına eritilmiş tereyağı sürerek Antep fıstığını serpin (Bol olsun)

Kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste dizin

Baklavayı Kesin ve Pişirin

Keskin bir bıçakla baklava dilimleri şeklinde kesin

Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40-45 dakika altı üstü kızarana kadar pişirin

Şerbeti Ekleyin ve Dinlendirin

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün

Şerbeti çekmesi için 3-4 saat dinlendirin

ANTEP BAKLAVASININ ÇITIR OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Sirke eklemek, hamurun daha çıtır olmasını sağlar

Yufkaları ince açmak ve bol nişasta kullanmak önemlidir

Baklava sıcak, şerbet soğuk olmalıdır

Bol tereyağı kullanarak gerçek baklava lezzetini yakalayabilirsiniz

AFİYET OLSUN!