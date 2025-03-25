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Bayram sofralarının neşesi çıtır çıtır antep baklavası nasıl yapılır? İşte geleneksel tarifi!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
25.03.2025 09:57
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Bayram sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmez tatlısı Antep baklavası, incecik açılan yufkaları, bol fıstıklı iç harcı ve ağızda dağılan çıtır çıtır yapısıyla damakları şenlendiriyor. Evde gerçek bir Antep baklavası yapmak zor gibi görünse de, doğru tekniklerle o mükemmel çıtırlığı yakalamak mümkün. İşte adım adım Antep baklavası tarifi...

Bayram sofralarının neşesi çıtır çıtır antep baklavası nasıl yapılır? İşte geleneksel tarifi!

Evde yapılan çıtır çıtır Antep baklavası, hazır baklavalarla yarışacak kadar lezzetli olacak. Bayram sofralarınıza şahane bir tatlı eklemek isterseniz, bu tarifi mutlaka deneyin.

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MALZEMELER

Hamuru İçin:

  • 5 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sirke (çıtır olması için)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Yeterince nişasta (yufkaları açmak için)

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İç Harcı İçin:

  • 2 su bardağı toz Antep fıstığı

Şerbet İçin:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri İçin:

  • 250 gr tereyağı
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ÇITIR ÇITIR ANTEP BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Şerbeti Hazırlayın

  • Şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın.
  • Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.
  • Şerbeti soğuması için kenara alın.

Hamuru Yoğurun

  • Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.
  • Yumurtayı, sütü, yoğurdu, sıvı yağı, sirkeyi ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
  • Hamuru üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin

Yufkaları Açın

  • Hamuru eşit bezelere ayırın (genellikle 40 beze kullanılır)
  • Her bezeyi bol nişasta ile incecik açın
  • Açtığınız yufkaları üst üste koyarak tepsi büyüklüğünde kesin

Tepsiye Dizme ve İç Harç Ekleme

  • Tepsiyi yağlayın ve 10 kat yufkayı tepsiye yerleştirin
  • Aralarına eritilmiş tereyağı sürerek Antep fıstığını serpin (Bol olsun)
  • Kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste dizin

Baklavayı Kesin ve Pişirin

  • Keskin bir bıçakla baklava dilimleri şeklinde kesin
  • Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40-45 dakika altı üstü kızarana kadar pişirin

Şerbeti Ekleyin ve Dinlendirin

  • Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün
  • Şerbeti çekmesi için 3-4 saat dinlendirin

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ANTEP BAKLAVASININ ÇITIR OLMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

  • Sirke eklemek, hamurun daha çıtır olmasını sağlar
  • Yufkaları ince açmak ve bol nişasta kullanmak önemlidir
  • Baklava sıcak, şerbet soğuk olmalıdır
  • Bol tereyağı kullanarak gerçek baklava lezzetini yakalayabilirsiniz

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AFİYET OLSUN!

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baklava tarifi kolay ev baklavası
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