Osmanlı döneminde astrolojinin etkilerini hiç düşündünüz mü? İŞte herkesin bildiği 12 burcun Osmanlıca isimleri...

Astroloji hayatın bütün alanlarında kendini gösterirken bazı kesimler bunu fal olarak yorumlamayı tercih ederek tepkilerini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisini astrologların bilmesi üzerine bu alana olan merak da arttı. Dilerseniz burçların kökenine inelim ve Osmanlı Devleti döneminde burçlara verilen isimleri sizlerle paylaşalım. KOÇ Zodyak’ın ilk burcu olan koçların egoları oldukça yüksektir. Bu burçta doğanlar genellikle pratiktir ve yaşanan olaylara karşı hemen refleks alarak tepkilerini gösterirler. Yaşanan olumlu bir durum karşısında coşkularını gizlemeyi tercih etmezler. Canlı ve atılgan olan koçlar, hayatları boyunca heyecanlı ilerlerler. Osmanlı döneminde koç burcuna “Davar-ül Kurban” ismi verilmiştir. BOĞA Hedefleri doğrultusunda ilerleyen boğaların en büyük özelliği sahip olmaktır. Sahip olmak onların adeta kişilik tanımıdır. Zevke ve keyife düşkün olan boğalar ikili ilişkilerde de karşı tarafa güven verir. Girdikleri ortamda dikkatleri üzerine çeken boğalar, girişken ve sıcakkanlıdır. Osmanlı Devleti’nde boğa burcu için “ Sığır-ül Camış” ismi uygun görülmüştür.

İKİZLER Halk arasında kararsız ve dengesiz olarak bilinen ikizler burcu, hızlı düşünme yetisine sahiptir ve uygun bir şekilde çabuk hareket eder. Aynı anda birden fazla işi yapabilme yetisine sahiptir. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda birden modları yerle bir olabilir. Osmanlı döneminde ikizler burcuna, “Adem-ül Çift-i Aynen” adı takılmıştır. YENGEÇ Yaşamlarında neredeyse her konuda hassas davranan yengeç burçları, alıngan ve bir miktar kuruntulu olarak bilinir. Ayrıntıcılık özellikleri kimi zaman karşı tarafı hatta kendilerini de zorlar. Aldıkları sorumlulukların neticesinde karşı taraftan da aynı beklenti içine girerler. Osmanlı döneminde yengeç burcu için, “Mahluk-ül Derya-ül Böcakvari” ismi uygun görülmüştür. ASLAN Ormanın kralı olan aslan, Zodyak’ın lider burcu olarak kabul edilir. Yaşamlarında her daim parlak ve odak noktası olmak isterler. Organizasyon ve yönetim güçleri oldukça fazladır. İstediklerini başkalarına kolayca kabul ettirebilirler. Osmanlı Devleti’nde aslan burcu için “Malukat-ül Yahşi” ismi verilmiştir.

BAŞAK Yönetici gezegenlerinden dolayı her daim bilginin peşinden koşarlar. Zekalarını kendilerine hizmet eden bir araç olarak görürler. Başak burçları pratiktie ve en önemli konu onlar için iştir Titizlik ve düzen merakı ile dikkatleri çeken başakların tembelliğe tahammülleri yoktur. Osmanlı döneminde başak burçları için “Nebahat-ül Arpa Vü Yulaf” ismi uygun görülmüştür. TERAZİ Hava grubuna ait Terazi burçları nazik, güler yüzlü ve güzelliklerine düşkün olmalarıyla bulundukları ortamda dikkatleri çekerler. Her zaman pozitif enerji saçan bu burç, hayatın güzelliklerine kendini adamıştır. Onun için her şeyin estetik bir yanı olmalıdır. Venüs’ün yönetiminde oldukları için hem kadınlarında hem erkeklerinde tarifi olmayan bir çekicilik vardır. Osmanlı döneminde terazi burcu için “Endaze-i Katar” adı uygun görülmüştür. AKREP Su grubu Akrep burçları etkileyici bakışları, gizemli ve güçlü karakterleriyle bulundukları ortamlarda hemen dikkati çekerler. Çoğu zaman sessizlikleriyle ön plana çıkan Akrep burçları az ve öz konuşurlar. Bazı şeyleri açıkta yaşamak yerine içlerinde tutmayı isterler. Tam olarak onların ne düşündüklerini çözemezsiniz. Osmanlı Devleti’nde akrep burçları için “Hasat-ül Zehr-i Zıkkım” ismi verilmiştir.