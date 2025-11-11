Mynet Trend

Osmanlı topraklarından 'Dracula' efsanesine: "Ceset ormanı" yolculuğu! Kazığa oturttuğu insanların kanını içti!

Fatih Sultan Mehmet’le dostlukla başlayan hayatı, korkunç cezalar ve kanla örülü iktidar hikâyeleriyle efsaneye dönüştü. Kazıklı Voyvoda, tarihin en karanlık figürlerinden biri olarak ölümsüzleşti. Onun hikayesi acımasız masallara ve vampir efsanelerine konu olurken hikayenin detayları çoğu zaman es geçildi. İşte korkunç iktidar savaşının kanla yazılan detayları...

Osmanlı topraklarından 'Dracula' efsanesine: "Ceset ormanı" yolculuğu! Kazığa oturttuğu insanların kanını içti!
Çiğdem Sevinç

Tarihin karanlık sayfalarında, hem korku hem hayranlık uyandıran bir isim parlıyor: Kazıklı Voyvoda, ya da gerçek adıyla III. Vlad Tepeş. Eflak Prensi olarak 15. yüzyılda hüküm süren Vlad, düşmanlarına uyguladığı vahşi cezalarla, zamanla “yaşayan vampir” efsanesine dönüşecekti.

Osmanlı topraklarından Dracula efsanesine: "Ceset ormanı" yolculuğu! Kazığa oturttuğu insanların kanını içti! 1

KANLA YAZILAN BİR İKTİDAR HİKAYESİ

Vlad Tepeş, 1431’de Transilvanya’da doğdu. Babası II. Vlad Dracul, “Ejderha Tarikatı” üyesiydi bu unvan, oğluna “Dracula” soyadını kazandırdı. Genç Vlad, Osmanlı sarayında rehine olarak yetiştirildi. Burada siyaset, savaş, dil eğitimleri aldı ve geleceğin padişahı Fatih Sultan Mehmet’le birlikte yetişti.

FATİH SULTAN MEHMET İLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ

İki genç arasında bir tür dostluk, hatta kardeşlik bağı oluştu. Vlad, Osmanlı disipliniyle büyüdü ama aynı zamanda tutsak olmanın öfkesini de içinde taşıdı. Saraydan ayrılıp Eflak tahtına geçtiğinde, bu öfke artık onun yönetim tarzına dönüşecekti.

Osmanlı topraklarından Dracula efsanesine: "Ceset ormanı" yolculuğu! Kazığa oturttuğu insanların kanını içti! 2

Korkuyu stratejiye dönüştüren Vlad, düşmanlarını, hırsızları, hatta itaatsizlik eden köylüleri bile kazığa oturtarak cezalandırdı. Bu yöntem, sadece ölüm değil, bir ibret sahnesiydi. Rivayetlere göre, Vlad’ın sarayına yaklaşanlar, yol kenarındaki binlerce kazığa geçirilmiş cesedi görür ve korkudan geri dönerdi. Bu acımasız yöntem, ona “Kazıklı Voyvoda” lakabını kazandırdı. Rivayetlere göre, bir savaş sonrası 20 binden fazla Osmanlı askerini kazığa oturtarak, Fatih’e gözdağı vermek istemişti.

VAMPİR EFSANESİ VE KANA SUSAMIŞLIK

Vlad Tepeş’in zalimliği o kadar ileri gitti ki, halk arasında onun öldürdüğü düşmanların kanını içtiği konuşulmaya başlandı. Bazı Avrupalı kronikler, Vlad’ın kazığa oturttuğu kurbanların önünde yemek yediğini, kanlarını ekmeğine batırarak içtiğini iddia eder.

Osmanlı topraklarından Dracula efsanesine: "Ceset ormanı" yolculuğu! Kazığa oturttuğu insanların kanını içti! 3

Bu söylentiler, yüzyıllar sonra Bram Stoker’ın “Dracula” romanına ilham verecekti. Batı dünyası artık onu yalnızca bir hükümdar değil, ölümsüz bir vampir olarak tanıyacaktı.

KELLESİ İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Tarihi kayıtların çoğu, Vlad’ın başının kesildiğini ve Fatih Sultan Mehmet’e gönderildiğini yazar. Başının, ibret olması için İstanbul’daki surlara kazığa geçirildiği rivayet edilir. Bu, kaderin ironisiydi: binlerce kişiyi kazığa oturtan Voyvoda, sonunda aynı kaderi paylaşmıştı.

MEZARININ GİZEMİ

Vlad Tepeş’in gömüldüğü yer de tıpkı hayatı gibi sırlarla dolu. En çok kabul gören iddia, Romanya’daki Snagov Manastırı’nda gömülü olduğudur. Ancak 20. yüzyılda yapılan kazılarda, mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Osmanlı topraklarından Dracula efsanesine: "Ceset ormanı" yolculuğu! Kazığa oturttuğu insanların kanını içti! 4

Bu bulgu, “vampir efsanesini” daha da körükledi.

