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ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara nöbetçi nüfus müdürlüğü müjdesi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının 2019 yılındaki tüm basılı sınavlarda uygulanacağını söyledi.

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara nöbetçi nüfus müdürlüğü müjdesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şu açıklamayı yaptı:

"Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi.

Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. 2018'de ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 46 sınav 59 oturumda yapılmış, bu sınavlarda 188 test uygulanmıştır. Bu testlerde toplam 9 bin 21 soru kullanılmış, 2018 yılında soruların hazırlanması sürecinde 2 bin 90 soru yazarı görev almış ve bin 588 akademisyen soruları denetlemiştir" (AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şikeli ayarlı sınavlarda yani.
ne kadar gereksiz boş işlerle uğraşıliyor. hadi diyelim kimliği kaybettin sınavin olduğu yere gittin bunu farkettin kimliği değiştirmek sanki sınav merkezlerindemi değiştirilecek o saatten sonra zaten geç kalınır dedim ya boş iş
kimliğini taşımasını bilmeyen üniversite kazansa ne olur kazanmasa ne olur
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