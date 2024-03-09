Otel odasına aldığı güvenlik önlemleri olay oldu! Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri ti'ye aldı... "Resmen sur ördü"

Sosyal medyada otel odasında güvenlik önlemleri notuyla yapılan paylaşımda kadının öncelikle kapı deliğini kapıyı görüldü. Ardından ise kapı sürgüsüne sıkışması için havlu koydu ve askıyla güçlendirdi. Son olarak ise kapı koluna orta boy bir havlu yerleştirip boşlukları da koli bandıyla kapattı.

Kapının açılması durumunda durdurması bir alarm koyarak yatağa doğru hareket eden kadın yardım butonunu da yanına alınca sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar güvenlik önlemi alacaksan evinden çıkma" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir doğal afet olsa odan bile çıkamaz" yorumunu ekledi.







