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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech vücudunu çarşafla örttüğü bir pozunu paylaştı! "Düştü düşecek"

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech vücudunu çarşafla örttüğü bir pozunu paylaştı! "Düştü düşecek"

    17.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve spor rutinine ilişkin paylaşımlar yapan fenomen isim Daisy Keech aynı zamanda cesur pozlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak yeşil bir çarşafla örtünerek ayna karşısına geçip poz verdi. Keech'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Daisy Keech yine limitleri zorlayan bir pozla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti. Fenomen isim ayna karşısına geçerek beyaz noktalardan oluşan yeşil çarşafıyla kendisine bir elbise yaptı. Çarşafın göğüs kısmını eliyle tutan fenomen ismin gönderisi sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Keech herhangi bir not eklemeyi tercih etmedi. Fenomen ismin son derece cesur pozu hayranlarının beğenisini kazanırken bazıları ise eleştiri oklarını çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Düştü düşecek. Bu nasıl bir tarz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel olduğunu düşünmüyorum" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya daisy keech
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