Sosyal medya fenomeni Daisy Keech vücudunu çarşafla örttüğü bir pozunu paylaştı! "Düştü düşecek"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Daisy Keech yine limitleri zorlayan bir pozla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti. Fenomen isim ayna karşısına geçerek beyaz noktalardan oluşan yeşil çarşafıyla kendisine bir elbise yaptı. Çarşafın göğüs kısmını eliyle tutan fenomen ismin gönderisi sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına Keech herhangi bir not eklemeyi tercih etmedi. Fenomen ismin son derece cesur pozu hayranlarının beğenisini kazanırken bazıları ise eleştiri oklarını çevirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Düştü düşecek. Bu nasıl bir tarz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel olduğunu düşünmüyorum" yorumunu ekledi.