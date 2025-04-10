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Otel odasında korkunç mesaj! O çizimleri gören genç kadın ne yapacağını bilemedi! Hemen polise haber verdi...

Çocuğuyla birlikte bir otel odasına yerleşen genç kadın, TikTok'ta gördüğü korkunç manzarayı anlattı. Banyo lavabosunun altında bir çocuk tarafından yapılan çizimleri gördü. Çizimlerdeki mesaj tüyler ürperticiydi. Kadın, görür görmez durumu polise bildirdi.

Otel odasında korkunç mesaj! O çizimleri gören genç kadın ne yapacağını bilemedi! Hemen polise haber verdi...
Jale Uslu

TikTok'ta Coyaa ismini kullanan Jacoreya Henderson, 30 Mart'ta 12.000 takipçisine temizlik yaparken lavabonun altında gizemli çizimler bulduğunu söylediği şok edici bir video paylaştı.

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İSTİSMARI TASVİR EDEN ÇİZİMLERİ GÖRDÜ

Anne , üç yaşındaki kızıyla birlikte Chicago'nun yaklaşık bir saat dışında, Elgin'deki Woodspring Suites'te kalırken, bir baba ile çocuğu arasındaki istismarı tasvir eden çizimlere rastladı. Çöp adam figürlerinden bazılarının üzerinde 'Baba' yazarken, bir diğerinde küçük bir çocuk görülüyordu. Ayrı bir yazılı mesajda 'Yardım' yazarken, bir diğerinde tahta boyunca 'Popo' yazıyordu.

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22 yaşındaki Henderson, 4,3 milyondan fazla izlenen videoda, "Burada babasıyla kimin olduğunu bulmamız gerekiyor" dedi. 'Polis çağırdım. Buraya geliyorlar,' diye devam etti. Henderson, DailyMail.com'a o gece otelin resepsiyonuna koştuğunu ancak resepsiyondakilerin onun bulunmasından pek endişeli görünmediklerini söyledi. Birkaç gün polisten haber alamayınca, Elgin Polis Departmanından iki memur otel odasına gelerek soruşturmaya başladı.

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Polis memurları genç anneye videoyu izlediklerini ancak sonunda çizimlere baktıklarında kendilerine 'grafiti' gibi göründüğünü söylediler. Kadın, meseleyi kendi eline almaya ve bulduklarını FBI'a bildirmeye karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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