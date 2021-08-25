Otel odasından çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

Otel odasından çıkış anlarını çeken Dowling, kendi eşyalarıyla beraber odayı da topladı. Uyumak için kullandığı çarşaf, pike ve yastık kılıflarını çıkartarak düzenli bir şekilde köşeye bırakan Dowling, sosyal medyada gündem yarattı.

Paylaştığı fotoğrafın altına Dowling, “Bir otel odasından hep böyle çıkmaya çalışırım. Bu doru mu yanlış mı?” notunu ekledi. Dowling’in yönelttiği sorunun üzerine takipçileri adeta ikiye bölündü. Pek çok takipçisi temizlik görevlilerine bunun için para verildiğini ve bu hareketin nedenini sorguladı. Kimileri ise daha önce böyle bir şey yapmanın akıllarına dahi gelmediğini ifade etti.

Dowling’in otelde temizlik görevlisi olarak çalışan bir takipçisi ise “Müşteriler bunu yaptığında beni çok mutlu ediyorlar. İşimizi kolaylaştırıyorlar” dedi.



