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Otel odasından çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

25.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dazza kullanıcı adıyla bilinen Darren Dowling isimli sosyal medya kullanıcısı seyahatinden oldukça şaşırtan bir kareyi paylaştı. Gezisinin sonuna gelen ve otelden çıkmak üzere olan Dowling'in odayı toplaması takipçilerini ikiye böldü.

Otel odasından çıkışı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

Otel odasından çıkış anlarını çeken Dowling, kendi eşyalarıyla beraber odayı da topladı. Uyumak için kullandığı çarşaf, pike ve yastık kılıflarını çıkartarak düzenli bir şekilde köşeye bırakan Dowling, sosyal medyada gündem yarattı.

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Paylaştığı fotoğrafın altına Dowling, “Bir otel odasından hep böyle çıkmaya çalışırım. Bu doru mu yanlış mı?” notunu ekledi. Dowling’in yönelttiği sorunun üzerine takipçileri adeta ikiye bölündü. Pek çok takipçisi temizlik görevlilerine bunun için para verildiğini ve bu hareketin nedenini sorguladı. Kimileri ise daha önce böyle bir şey yapmanın akıllarına dahi gelmediğini ifade etti.

Dowling’in otelde temizlik görevlisi olarak çalışan bir takipçisi ise “Müşteriler bunu yaptığında beni çok mutlu ediyorlar. İşimizi kolaylaştırıyorlar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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