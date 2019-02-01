Otobüste dehşet! Aydın’da otobüs şoförü yolcusu tarafından bıçaklandı

Olay saat 00.00 sıralarında Aydın ASTİM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 23:40 sıralarında Aydın Otogarı’ndan Efeler ASTİM güzergahına şehir içinde yolcu taşıyan N.K. yönetimindeki şehir içi otobüsü Orta Mahalle’den aldığı bir ASTİM içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Polis tarafından kimliği belirlenen ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen şahıs önce direksiyon başındaki şoför N.K.’ya darp etmek istedi.

Bunun üzerine şoför otobüsü durdurarak kendisini darp etmek isteyen şahsı araçtan indirmek istedi. Otobüs içerisinde bir süre devam eden boğuşma sonunda yolcu yanında taşıdığı bıçakla şoförü 3’ü ayağından 1’i de göğsünden olmak üzere 4 yerinden bıçakladıktan sonra otobüsten hızla uzaklaştı.

Olayda yaralanan otobüs şoförü N.K. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada olayı gören iki kişiden biri yaralanan şoförün kullandığı otobüs ile N.K.Yı hastaneye kaldırırken diğer vatandaş da ilk müdahalede bulundu. Yolda 112 Acil Servis ambulansı tarafından karşılanan otobüsün şoförü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün durumun iyi olduğu bildirildi.

Olaydan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri ve olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

