Otobüste tuvaletini yaptı! Yolcular kokudan rahatsız oldu

Milyonların yaşadığı İstanbul'dan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen haber ise mide bulandırdı. Olay da Taksim-Mecidiyeköy seferinde yaşandı.

TUVALETİNİ YAPTI

Bir yolcu kalabalık olmasına rağmen otobüste tuvaletini yaptı. Diğer yolcular ise kokudan rahatsız oldu. Otobüsün sürücüsü olay yerini görünce çileden çıktı. Hem tuvaletini yapan yolcuya hem de diğer yolculara tepki gösteren şoför, 'Bana niye haber vermiyorsunuz' dedi.

SÜRÜCÜ SİNİRLENDİ

Pisliği temizleyeceği için sinirlenen sürücü tuvaletini yapan yolcuyu indirmek için uzun uğraşlar verdi. O sırada bazı yolcular tuvaletini yapan yolcunun 'rahatsız' olduğunu söyledi. Bir yolcu ise bu anların hepsini kayda aldı.

ANLAMSIZ HAREKETLER

Sürücünün sinirli tavırlarından sonra yolcuların arasından bir şey olmamış gibi geçerek giden yolcu inerken de anlamsız hareketlerde bulundu. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.