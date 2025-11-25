Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Otobüste tuvaletini yaptı! Yolcular kokudan rahatsız oldu

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Taksim-Mecidiyeköy seferi yapan otobüse yolculardan biri tuvaletini yaptı. Diğer yolcular kokudan rahatsız olurken şoför çileden çıktı.

Otobüste tuvaletini yaptı! Yolcular kokudan rahatsız oldu
Ufuk Dağ

Milyonların yaşadığı İstanbul'dan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen haber ise mide bulandırdı. Olay da Taksim-Mecidiyeköy seferinde yaşandı.

TUVALETİNİ YAPTI

Bir yolcu kalabalık olmasına rağmen otobüste tuvaletini yaptı. Diğer yolcular ise kokudan rahatsız oldu. Otobüsün sürücüsü olay yerini görünce çileden çıktı. Hem tuvaletini yapan yolcuya hem de diğer yolculara tepki gösteren şoför, 'Bana niye haber vermiyorsunuz' dedi.

Otobüste tuvaletini yaptı! Yolcular kokudan rahatsız oldu 1

SÜRÜCÜ SİNİRLENDİ

Pisliği temizleyeceği için sinirlenen sürücü tuvaletini yapan yolcuyu indirmek için uzun uğraşlar verdi. O sırada bazı yolcular tuvaletini yapan yolcunun 'rahatsız' olduğunu söyledi. Bir yolcu ise bu anların hepsini kayda aldı.

Otobüste tuvaletini yaptı! Yolcular kokudan rahatsız oldu 2

ANLAMSIZ HAREKETLER

Sürücünün sinirli tavırlarından sonra yolcuların arasından bir şey olmamış gibi geçerek giden yolcu inerken de anlamsız hareketlerde bulundu. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Otobüste tuvaletini yaptı! Yolcular kokudan rahatsız oldu 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı!Öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı!
25 Kasım burç yorumları: Gökyüzü bugün hangi sürprizleri hazırlıyor?25 Kasım burç yorumları: Gökyüzü bugün hangi sürprizleri hazırlıyor?

Anahtar Kelimeler:
İstanbul tuvalet otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.