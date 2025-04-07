Otobüsteki yangına müdahale eden yaşlı amcanın yöntemi gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı! Bakın ne yaptı...

Diyarbakır-Elazığ kara yolu Devegeçidi Köprüsü mevkisinde meydana gelen olayda; şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, hareket halindeyken motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek, kısa sürede yolcularını tahliye etti.

ÜFLEYEREK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI!

Şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bu sırada yolculardan biri, otobüsün motor kısmındaki alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedilirken gergin anlar yaşandı. Yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle alevler söndürüldü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!

Yaşlı amcanın yangına üfleyerek müdahale etmesi ise sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. O anlara adeta yorum yağdı.