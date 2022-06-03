Otomobil karşı şeride geçip çekiciyle çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçen Aytuğ A. (25) hakimiyetindeki otomobil, kent merkezinde arızalanan aracı Acıpayam’a götüren Mevlüt Ö. (34) idaresindeki çekiciyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobilde yolcu konumda bulunan Kazımcan Dedeoğlu’nun (24) sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mevlüt Ö. Denizli Devlet Hastanesi'ne, Aytuğ A. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Kazımcan Dedeoğlu’nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bir süre trafiğin tek şeritli sağlandığı yol araçların çekilmesiyle açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

