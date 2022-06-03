HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil karşı şeride geçip çekiciyle çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Otomobil karşı şeride geçip çekiciyle çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

03.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, karşı şeride geçti ve çekiciyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Otomobil karşı şeride geçip çekiciyle çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçen Aytuğ A. (25) hakimiyetindeki otomobil, kent merkezinde arızalanan aracı Acıpayam’a götüren Mevlüt Ö. (34) idaresindeki çekiciyle kafa kafaya çarpıştı.

ew

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri otomobilde yolcu konumda bulunan Kazımcan Dedeoğlu’nun (24) sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mevlüt Ö. Denizli Devlet Hastanesi'ne, Aytuğ A. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Kazımcan Dedeoğlu’nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bir süre trafiğin tek şeritli sağlandığı yol araçların çekilmesiyle açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören inanamadı! Eve ok gibi saplandıGören inanamadı! Eve ok gibi saplandı
Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...
Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

AK Parti'den kanun teklifi! 2 milyon lira ceza verilebilecek

AK Parti'den kanun teklifi! 2 milyon lira ceza verilebilecek

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Kira artışında önemli detay!

Kira artışında önemli detay!

Dev bankadan altın fiyatları için uyarı

Dev bankadan altın fiyatları için uyarı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.