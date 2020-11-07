HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı

Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsünden inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Metin Çoban'a (52) otomobil çarptı. Çoban, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Konya Adana Konya Karayolu üzerindeki Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Mola veren yolcu otobüsünden inen Mustafa Metin Çoban, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Adana istikametinden Konya yönüne giden Ayetullah Turna’ın kullandığı otomobil, Çoban'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mustafa Metin Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

1612c69308200219208d09a481722ff7

Çoban’nın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Ayetullah Turna ise, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!Kan donduran görüntüler: Cadılar Bayramı gecesi yoldan çıktılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Falezlerde manzara izlerken canından oldu
Korkunç olay! Manzarayı izlerken canından oldu
Koronavirüs şikayet hattına gelen ihbarlar 'pes' dedirtti
Koronavirüs şikayet hattına pes dedirten ihbarlar
14 yaşında koronavirüsten ölen Semir'in babası konuştu! Yürek burkan sözler
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
Kocaeli'de iğrenç olay! Evinde ölü bulunan kadına, uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Cengiz Han kimdir? İşte savaş tarihi ve hayatı
Cengiz Han kimdir? İşte savaş tarihi ve hayatı
Yüzde 50 indirimi duyan koronavirüsü unuttu!
Yüzde 50 indirimi duyan koronavirüsü unuttu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.