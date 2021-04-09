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  4. Otomobiliyle 30 metreden bir evin bahçesine düşen genç hemşire kurtarılamadı

Otomobiliyle 30 metreden bir evin bahçesine düşen genç hemşire kurtarılamadı

09.04.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kullandığı otomobili yaklaşık 30 metrelik istinat duvarından evin bahçesine düşen genç hemşire kurtarılamadı.

Otomobiliyle 30 metreden bir evin bahçesine düşen genç hemşire kurtarılamadı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Seycan Alan (26), mesai bitimi işten evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Genç hemşirenin kullandığı otomobil stabilize yolda seyrederken kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarına da çarpan otomobil ters döndü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde ağır yaralı olarak çıkarılan genç hemşire, olay yerine sevk edilen ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Seycan Alan, yolda kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin Ramazan Bayramı’ndan sonra düğününün olacağı öğrenildi.

(İHA)

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