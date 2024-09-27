Otopsi süreci bitmek bilmiyordu! Ahu Tuğba'nın cenazesi İstanbul'a getirildi

Ünlü sineması oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya üzerinden annesinin otopsi işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, resmi prosedürlerle uğraştıklarını ve kendisinin de pasaportunu yenilemesi gerektiği için cenazenin Türkiye'ye getirilmesindeki işlemlerin uzun sürdüğünü açıklamıştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu.

Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

(İHA)