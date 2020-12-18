Ötüken nerede, bugün hangi ülkede?

Ötüken, tarihte Türkler için oldukça önemli bir yer olmuş. Bugün hâlâ bölge olarak varlığını sürdüren Ötüken'in Türkler için tarihi önemi bulunur. Kutsal atfedilen bu yerin tarihteki önemi ve nerede olduğunu bütün detaylarıyla yazımızda bulabilirsiniz. Ötüken nerede hangi ülkede? Ötüken ormanları nerede? Ötüken'in tarihi önemi nedir? İşte Ötüken hakkında bütün detaylar...

Ötüken Nerededir?

Ötüken; günümüzde Rusya ve Moğolistan arasında, Orhun Nehri yakınlarında yer alıyor.

Ötüken'e Nasıl Gidilir?

Ötüken’e ulaşmak için ilk önce Moğolistan’a gitmelisiniz. Hava yolu ile önce Moskova’ya gitmek, daha sonra Moğolistan’a aktarma yapmak en rahat seçenek. Ya da Trans Sibirya treni ile uzun sürecek bir seyahate çıkabilirsiniz. Sizi Ötüken'e götürecek bu yolculukta birbirinden güzel manzaralara tanıklık edebilirsiniz.

Moğolistan Türk vatandaşlarından bir aya kadar vize istemiyor.

Ötüken’in Türkler için Önemi Nedir?

Ötüken, Türk tarihinde oldukça önemli. Ötüken, Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve dünyaya dağıldığı yerin adı olarak kabul edilir.

Ötüken, ilk Türk devletlerine başkentlik yapmış. Türk, Moğol ve Orta Asya tarihlerinde kutsal başkent. Türklerin inancına göre bütün büyük devletlerin başkenti burada kurulmalıydı. Pek çok Türk ve Moğol Devleti de topraklarını genişlettikten sonra başkentlerini bu bölgeye taşımış.

Ötüken bölgesinde başlıca üç ırmak bulunur. Bunlardan Orhun Irmağı, bölgenin güneyine bitişik dağlardan çıkıp kuzeydoğuya doğru akar. Tamır Irmağı kuzeye doğru, Kurban Tamır Irmağı ise kuzeydoğuya doğru akar. Bu ırmakla­r başkentin yaklaşık 48 kilometre kadar kuzeyinde bulu­nan bir yerde birleşerek Selenga Nehri'ni meydana getirir.

Ötüken, eski Türklerin geleneksel inancı Tengricilikte Toprak Ana’ya verilen isimlerden biri. Ötüken-Kültü ile Tengri-Kültü

Göktürk Devleti için çok önemliydi.

Geleneksel Türk inanışlarında da bu kentin önemli bir yeri var. Geleneksel Türk inanışında Ötüken, dünyanın merkezi olarak kabul edilirdi. Bu nedenle kentin başkalarının elinde geçmesi Türkler için uğursuzluk anlamına geliyordu.

Hun Devleti, Orhun-Selenga ırmakları ve Türklerin kutlu ülkeleri olan Ötüken civarında kurulmuş. Ötüken Hunlara başkentlik yapmış, önemli kararların alındığı bir merkez olarak kullanılmış. Gök Tanrı ile Yer-Sublara kurbanlar Ötüken’de sunulurdu.

Hunların ardından Göktürkler ve daha sonra Uygurlar da Ötüken’i kutsal kabul etmiş. Bilge Kağan, Ötüken’de oturup ticaret yaparsa halkının mutlu olacağına inanıyor ve ticarete önem veriyordu. Bu yüzden Ötüken ticaret anlamında da gelişmişti.

Ötüken'de ayrıca orduların gereksinimleri karşılanan mühimmatlar bulunurdu.

Eski Metinlerde Ötüken

Göktürklerden miras kalan Orhun Abideleri’nde de Ötüken’den bahsedilir. Bilge Kağan Yazıtı’nda Ötüken Dağı, "Türk İlinin Yüreği" yani "Türk Devleti'nin Kalbi" olarak tanımlanmıştır.

Bilge Kağan, Orhun Yazıtları'nda Çinlilere karşı direnebilmek için Türklere "Ötüken Ormanı'nından ayrılmayın," diye öğüt vermiştir.

Dîvânu Lugâti't-Türk’te Tataristan Çölleri’nde bir yer olarak tanımlanmış ve "Uygur iline yakındır" şeklinde tarif edilmiştir.

Ötüken, eski Çin kaynaklarında da geçer. Ötüken, Çin kaynaklarında Eski Türkler için kutsal sayılan ormanlarla kaplı bir dağ olarak verilmiştir.

Ötüken Dağı Nerededir?

Ötüken Dağı, Moğolistan’ın orta kesiminde Zavhan ilinde yer alır. Kangay sıradağlarının en yüksek doruğuna sahip olan dağıdır. Halk inancında kutlu dağ olarak bilinir.

Ötüken Dağı’nın Nama adında koruyucu bir ruhu olduğuna inanılıyordu.

Ötüken Ormanları