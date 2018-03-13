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Oturduğu yerden 15 milyon TL kazanacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 16:54 | Son Güncelleme

Yeniden bir araya geleceği konuşulan 'Spice Girls' gurubuna katılmak istemeyen Victoria Beckham, grup konserlere çıkmaya başladığı takdirde şarkıların telif haklarından 3 milyon sterlin (15 milyon TL) alacak.

Oturduğu yerden 15 milyon TL kazanacak!

90’lı yılların ünlü grubu 'Spice Girls', yeniden bir araya gelme kararı almıştı. Grubun üyelerinden, moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın bu kararın kendi projelerini riske atabileceğini düşündüğü için gruba katılmayacağı iddia edildi. Ancak Beckham, gruba dahil olmasa bile arkadaşlarının çıktığı konserlerde söylenen şarkılardan telif hakkı alacak, tek bir nota dahi söylemeden para kazanancak.

'Spice Girls' üyelerinden Mel C, “Şarkı söylemek Victoria’nın şu anda çok istediği bir şey değil. Bence grup 5 kişilik olmalı, yoksa çok aldatıcı olur” demişti.

Grubun menajeri Simon Fuller ise yaptığı açıklamada “5 değil 4 kız yolda” ifadelerine yer vererek, Victoria Backham olmadan yollarına devam edeceklerinin mesajını verdi.

Grup, son olarak 2012 Olimpiyatları’nın Londra’daki açılışında sahne almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria Beckham Spice Girls

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