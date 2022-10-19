Oturum eş anlamlısı nedir? Oturumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Oturum kelimesi Türkçe kökenli olup çeşitli değişimlere uğrayan bir kelimedir. Oturum kelimesi Türkçede kullanılan en eski kelimelerden biridir. Eski Türkçede "oturmak" anlamına gelen "oltur-/olur-" fiilinden türemiştir. Oturum kelimesi "oturmak" fiilinden evrilerek "oturum" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre oturum kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir meclis veya kurulun sorunları görüşüp çözüm üretmek için yaptığı birleşimlerden her biri, celse

Bilimsel toplantıların bölümlerinden her biri, seksiyon

Seans

Oturum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlılık Türkçede net çizgilere sahip değildir. Bunun nedeni kelimelerin kullanım alanlarının değişmesiyle birlikte anlamlarının da farklılık göstermesidir. Bu nedenle Türkçe kelimeler arasında tam bir eş anlamlılık bulunmayabilir. Aynı anlama gelen kelimeler dışında benzer anlama gelen kelimeler eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılarak bir cümleyi, anlamını değiştirmeden farklı şekillerde ifade edebilmemizi sağlar.

Oturum kelimesi de eş anlamlıları olan kelimelerden birisidir. Oturumla aynı anlama gelen kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine geçebilir. Gerek konuşurken gerekse yazı yazarken oturum kelimesinin eş anlamı olan sözcükler kullanılabilir. Oturum eş anlamlısı kelimeler:

Celse

Seans

Seksiyon

Oturumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Oturum kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri verebilmemiz mümkündür. Oturumun eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Herkesin merakla beklediği davada bu celsede de karar çıkmadı.

Neredeyse yıllardır kapalı gişe oynayan bu oyunun tüm pazarlama taktikleri aslında kandırma seansıymış.

Konferansın seksiyon konuları o kadar özenle hazırlanmıştı ki hepsi öğrencilerin kariyeri için çok önemliydi.

Bir ay sonraki celseye şimdiden hazırlanıyor, sanki kazanacaklar (!)



