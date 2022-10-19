Oturum eş anlamlısı nedir? Oturumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Oturum kelimesi Türkçe kökenli olup çeşitli değişimlere uğrayan bir kelimedir. Oturum kelimesi Türkçede kullanılan en eski kelimelerden biridir. Eski Türkçede "oturmak" anlamına gelen "oltur-/olur-" fiilinden türemiştir. Oturum kelimesi "oturmak" fiilinden evrilerek "oturum" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre oturum kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Eş anlamlılık Türkçede net çizgilere sahip değildir. Bunun nedeni kelimelerin kullanım alanlarının değişmesiyle birlikte anlamlarının da farklılık göstermesidir. Bu nedenle Türkçe kelimeler arasında tam bir eş anlamlılık bulunmayabilir. Aynı anlama gelen kelimeler dışında benzer anlama gelen kelimeler eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılarak bir cümleyi, anlamını değiştirmeden farklı şekillerde ifade edebilmemizi sağlar.
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