Overwatch’ta Kış Masalı Başlıyor

YENİ OYUN MODU: KARTOPU SAVAŞI
- Bu yılın Kış Masalı etkinliği beraberinde yeni bir mini oyun modu olan “Kartopu Savaşı”nı getiriyor.
- 8 kişilik ve herkese açık olan bu ölüm maçı modunda tüm oyuncular, elinde modifiye edilmiş bir kartopu silahı olan Mei’yle oynayacak. Bu silah Mei’nin Kartopu Saldırısı’nda gördüğümüz silaha çok benziyor.
- Mei bu modda yeni bir yetenek olan Yakala’yı elde ediyor ve bu sayede rakibinizin attığı kartopunu kapabiliyorsunuz. Şayet kartopunu yakalamayı başarırsanız bu kartopu sizin cephanenize ekleniyor.
- 15 skor alan ilk oyuncu oyunu kazanıyor!
HAFTALIK GÖREVLER
- Haftalık görevler Kış Masalı etkinliğiyle geri dönüyor. Sınırlı bir süre boyunca dokuz oyun kazanarak ödüller elde edebileceksiniz.
- Ödüller arasında oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler bulunmakta!
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- Hafta: Çirkin Kazak Soldier:76 (Epik)
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- Hafta: Yılbaşı Ruhu Moira (Epik)
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- Hafta: Kar Meleği Mercy (Epik)
YENİ KOZMETİKLER
- 4 Efsanevi Kostüm
- 3 Epik Kostüm
- Oyuncu simgeleri, spreyler
The Outer Worlds İnceleme – Köklere Dönüş
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