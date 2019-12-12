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Overwatch’ta Kış Masalı Başlıyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Overwatch’ta karla kaplı yük araçlarının ve kış kutlamalarının sezonu açıldı. Kış Masalı 2019 etkinliği şimdi PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında. Bu yıl yepyeni hediyeler sizi bekliyor, o nedenle bugünden itibaren 2 Ocak’a kadar oyuna girerek kozmetik eşya koleksiyonunuzu daha da genişletme fırsatını sakın kaçırmayın!

YENİ OYUN MODU: KARTOPU SAVAŞI

  • Bu yılın Kış Masalı etkinliği beraberinde yeni bir mini oyun modu olan “Kartopu Savaşı”nı getiriyor.
  • 8 kişilik ve herkese açık olan bu ölüm maçı modunda tüm oyuncular, elinde modifiye edilmiş bir kartopu silahı olan Mei’yle oynayacak. Bu silah Mei’nin Kartopu Saldırısı’nda gördüğümüz silaha çok benziyor.
  • Mei bu modda yeni bir yetenek olan Yakala’yı elde ediyor ve bu sayede rakibinizin attığı kartopunu kapabiliyorsunuz. Şayet kartopunu yakalamayı başarırsanız bu kartopu sizin cephanenize ekleniyor.
  • 15 skor alan ilk oyuncu oyunu kazanıyor!

HAFTALIK GÖREVLER

  • Haftalık görevler Kış Masalı etkinliğiyle geri dönüyor. Sınırlı bir süre boyunca dokuz oyun kazanarak ödüller elde edebileceksiniz.
  • Ödüller arasında oyuncu simgeleri, spreyler ve epik kostümler bulunmakta!
    1. Hafta: Çirkin Kazak Soldier:76 (Epik)
    1. Hafta: Yılbaşı Ruhu Moira (Epik)
    1. Hafta: Kar Meleği Mercy (Epik)

YENİ KOZMETİKLER

  • 4 Efsanevi Kostüm
  • 3 Epik Kostüm
  • Oyuncu simgeleri, spreyler

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Anahtar Kelimeler:
overwatch Overwatch Kış Masalı

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