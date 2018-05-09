Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılan Oya Unustası merak uyandırdı!

Oya Unustası, bu akşam ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde diziye katılıyor. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un bu sezon son finali ile 4. sezonu sona erecek. Yeni dönemde dizi, ileri bir tarihe geçecek ve adı Diriliş Osman olacak şeklinde iddialar yer alıyordu. Sezon finaline doğru giderken diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Bu oyunculardan biri olan Oya Unustası en çok merak edilen karakter oldu. Oya Unustası'nın Diriliş Ertuğrul yeni başrol kadın oyuncusu olması ile hakkında araştırmalar başladı. Peki Oya Unustası kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi yapımlarda rol aldı? İşte Oya Unustası hakkındaki bilgiler...

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümünden mezun oldu. Ayla Algan‘dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı.