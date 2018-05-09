MAGAZİN

Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılan Oya Unustası merak uyandırdı!

DİZİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılacağı Oya Unustası gündeme oturdu ve dizinin hayranları tarafından merak edilmeye, araştırılmaya başlandı. Sezon finaline yaklaşan Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ın ölmesi ile onu canlandıran Esra Bilgiç diziye veda etmişti. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde ise Oya Unustası, Ertuğrul Bey'in otağına kadar girecek olan kadını canlandıracak. Peki Oya Unustası kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi yapımlarda yer almıştır? İşte merak edilenler...

Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılan Oya Unustası merak uyandırdı!

Oya Unustası, bu akşam ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde diziye katılıyor. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un bu sezon son finali ile 4. sezonu sona erecek. Yeni dönemde dizi, ileri bir tarihe geçecek ve adı Diriliş Osman olacak şeklinde iddialar yer alıyordu. Sezon finaline doğru giderken diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Bu oyunculardan biri olan Oya Unustası en çok merak edilen karakter oldu. Oya Unustası'nın Diriliş Ertuğrul yeni başrol kadın oyuncusu olması ile hakkında araştırmalar başladı. Peki Oya Unustası kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi yapımlarda rol aldı? İşte Oya Unustası hakkındaki bilgiler...

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümünden mezun oldu. Ayla Algan‘dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı.

173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım‘ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz‘ün birinci olduğu Mıss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur. Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nın final gecesinde Kenan Doğulu ve Göksel sahne aldı. Bu yarışmanın jürileri ise 2012 Miss World (Dünya Güzeli) Yu Wenxia, 2002 Miss World (Dünya Güzeli) Azra Akın, Engin Altan Düzyatan, Ahmet Kural, Filiz Akın, Hıncal Uluç ve Güneri Civaoğlu, Yıldırım Mayruk, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri Soysal, Elidor Saç Uzmanı Tomas Taw, ve Miss Turkey Organizasyonu Başkanı Can Sandıkçıoğlu idi.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır. Oya Unustası, son olarak atv'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.

Filmleri ve Dizileri :
İzmir Çetesi
Sevdaluk
Beyaz Karanfil
Kalbim Ege’de Kaldı

İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
Fatih Portakal cumhurbaşkanı adaylarını düelloya davet etti! Fatih Portakal cumhurbaşkanı adaylarını düelloya davet etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oya Unustası oya unustası kimdir Diriliş Ertuğrul

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

İlginizi Çekebilir

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 46. yeni bölüm internete özel fragman: Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Söz 46. yeni bölüm internete özel fragman: Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı: Noyan'dan büyük tehdit "Ertuğrul'u öldürüp...)

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı: Noyan'dan büyük tehdit "Ertuğrul'u öldürüp...)

Kadın 28. son bölüm izle: Şirin - Sarp ilişkisi ortaya çıktı! (Kadın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 28. son bölüm izle: Şirin - Sarp ilişkisi ortaya çıktı! (Kadın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Ufak Tefek Cinayetler 28. son bölüm izle: Merve, Oya'yı ölüme terketti! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 28. son bölüm izle: Merve, Oya'yı ölüme terketti! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. son bölüm izle: Tipi ve Gönül'e Kudret'ten intikam saldırısı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. son bölüm izle: Tipi ve Gönül'e Kudret'ten intikam saldırısı!

Yasak Elma ekibi başarılarını Şevval Sam konseriyle kutladı!

Yasak Elma ekibi başarılarını Şevval Sam konseriyle kutladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.