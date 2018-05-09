Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılan Oya Unustası merak uyandırdı!

Oya Unustası, bu akşam ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde diziye katılıyor. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un bu sezon son finali ile 4. sezonu sona erecek. Yeni dönemde dizi, ileri bir tarihe geçecek ve adı Diriliş Osman olacak şeklinde iddialar yer alıyordu. Sezon finaline doğru giderken diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Bu oyunculardan biri olan Oya Unustası en çok merak edilen karakter oldu. Oya Unustası'nın Diriliş Ertuğrul yeni başrol kadın oyuncusu olması ile hakkında araştırmalar başladı. Peki Oya Unustası kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi yapımlarda rol aldı? İşte Oya Unustası hakkındaki bilgiler...
Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümünden mezun oldu. Ayla Algan‘dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı.
173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım‘ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz‘ün birinci olduğu Mıss Turkey Güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur. Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nın final gecesinde Kenan Doğulu ve Göksel sahne aldı. Bu yarışmanın jürileri ise 2012 Miss World (Dünya Güzeli) Yu Wenxia, 2002 Miss World (Dünya Güzeli) Azra Akın, Engin Altan Düzyatan, Ahmet Kural, Filiz Akın, Hıncal Uluç ve Güneri Civaoğlu, Yıldırım Mayruk, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri Soysal, Elidor Saç Uzmanı Tomas Taw, ve Miss Turkey Organizasyonu Başkanı Can Sandıkçıoğlu idi.
Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır. Oya Unustası, son olarak atv'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.
Filmleri ve Dizileri :
İzmir Çetesi
Sevdaluk
Beyaz Karanfil
Kalbim Ege’de Kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum