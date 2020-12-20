Öykü Çelik'in sevgilisinin şoförü muhabirleri tehdit etti

Mini etek açıklamasıyla tepki çeken Öykü Çelik ile İsmail Berhan'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Çelik ve Berhan, geçtiğimiz gün Berhan'ın Bebek'teki evinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, araçlarına bindi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bu esnada Berhan'ın şoförü "Çekmeyin, sizin için kötü olacak" diyerek basın mensuplarına tehditler savurdu.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Oyuncu Öykü Çelik, birkaç gün önce de sevgilisinin evine girerken objektiflere takılmıştı.

Çelik, muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

