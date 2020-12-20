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Öykü Çelik'in sevgilisinin şoförü muhabirleri tehdit etti

20.12.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Öykü Çelik'in sevgilisinin şoförü muhabirleri tehdit etti

Öykü Çelik, bir süredir aşk yaşadığı İsmail Berhan ile önceki gün sevgilisinin Bebek'teki evinden çıkarken objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan çift, araçlarına binerken Berhan'ın şoförü "Çekmeyin, sizin için kötü olacak!" diyerek tehditler savurdu.

Mini etek açıklamasıyla tepki çeken Öykü Çelik ile İsmail Berhan'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Çelik ve Berhan, geçtiğimiz gün Berhan'ın Bebek'teki evinden çıkarken görüntülendi.

Öykü Çelik sevgilisinin milyonluk aracıyla kuafördeÖykü Çelik sevgilisinin milyonluk aracıyla kuaförde

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, araçlarına bindi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; bu esnada Berhan'ın şoförü "Çekmeyin, sizin için kötü olacak" diyerek basın mensuplarına tehditler savurdu.

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"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Oyuncu Öykü Çelik, birkaç gün önce de sevgilisinin evine girerken objektiflere takılmıştı.

Çelik, muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

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