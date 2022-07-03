Öykü Çelik ve yeni aşkıyla teknede keyif yaptı! Aşk dolu saatler

Survivor 2021 yarışmasına katılan oyuncu Öykü Çelik tatilde fena yakalandı. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, Bodrum'da tekne tatiline çıktı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; teknede görüntülenen aşıklar, Türkbükü'ne demir attı.

Uzun süre teknenin ön kısmında vakit geçiren Çelik ve meçhul sevgilisi, gazetecilere yakalanmamak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.

Sürekli etrafı kolaçan eden aşıklar, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.





