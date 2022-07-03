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  4. Öykü Çelik ve yeni aşkıyla teknede keyif yaptı! Aşk dolu saatler

Öykü Çelik ve yeni aşkıyla teknede keyif yaptı! Aşk dolu saatler

03.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarını paylaşan Çelik ve yeni aşkı teknede aşka geldi.

Öykü Çelik ve yeni aşkıyla teknede keyif yaptı! Aşk dolu saatler

Survivor 2021 yarışmasına katılan oyuncu Öykü Çelik tatilde fena yakalandı. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, Bodrum'da tekne tatiline çıktı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; teknede görüntülenen aşıklar, Türkbükü'ne demir attı.

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Uzun süre teknenin ön kısmında vakit geçiren Çelik ve meçhul sevgilisi, gazetecilere yakalanmamak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.

Sürekli etrafı kolaçan eden aşıklar, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

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Öykü Çelik
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