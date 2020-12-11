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Öykü Gürman Malezya'da yarışacak

11.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Öykü Gürman Malezya'da yarışacak

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, her yıl düzenlenen ABU TV Şarkı Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Gürman, bu seneki etkinliğe 'Bir Sözüne' şarkısıyla katılacak.

ASYA-Pasifik Yayın Birliği’nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali’nde bu sene Türkiye’yi Öykü Gürman temsil edecek. Gürman, etkinliğe söz ve müziği kendisine ait olan 'Bir Sözüne' şarkısıyla katılacak.

Daha önce Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç ve Manga'nın yarıştığı festival, pandemi nedeniyle bu yıl internet ortamında gerçekleşecek.

Ülkeleri temsil eden sanatçıların hazırladığı performans ve tanıtım videoları, 14 Aralık'ta Malezya'da bulunan iki sunucunun anonsları eşliğinde yayınlanacak.

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, etkinlik için Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul’un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti.

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