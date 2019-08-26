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Öykü Karayel'den lahmacun paylaşımlı Emine Bulut isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Öykü Karayel, Emine Bulut cinayetiyle ilgili paylaşımlar sonrası isyan etti. Karayel açıklamasında "Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış" dedi.

Öykü Karayel'den lahmacun paylaşımlı Emine Bulut isyanı

Boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un son anları Türkiye'yi sarstı. 10 yaşındaki kızının gözü önünde saldırıya uğrayan Bulut için milyonlarca paylaşım yapıldı.

Öykü Karayel, 3 gün sonra o paylaşımların yerini eğlenceli fotoğraflara bırakmasına tepki gösterdi.

Sayfasında lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, altına şu notu düştü:

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"Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak... #başlarımkadınhaklarınakimseoçocukneolacakonusormuyor onu da bir postla hallederiz... Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoyla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"

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Öykü Karayel Emine BuluT

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