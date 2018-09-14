MAGAZİN

Öykü Serter'in paylaşımı 'of' çektirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

Güzel sunucu Öykü Serter, Instagram paylaşımıyla beğeni topladı! Serter'in paylaşımına Burcu Esmersoy'dan yorum geldi

Öykü Serter'in paylaşımı 'of' çektirdi

Başarılı sunucu Öykü Serter, şimdilerde oldukça popüler bir isim.

Sunuculuk yaptığı programlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Serter, son zamanlarda fiziğiyle de beğeni topluyor. Dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren Serter son çekiminden paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum aldı.

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Ancak bu yorumlar arasında belki de en çok dikkat çekeni Burcu Esmersoy’a ait olandı. Esmersoy yakın arkadaşı Öykü Serter’in bu karesine ‘Offf of’ yazdı ve ateş ve gülücük emojisi paylaştı.


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Öykü Serter Öykü Serter instagram Burcu Esmersoy

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