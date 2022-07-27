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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin başarılı isimleri Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 yıl sonra aynı projede rol alacak

27.07.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tolga Güleç ve Erkan Petekkaya, 12 yıl aranın ardından aynı projede buluştu. İki başarılı oyuncu "Filme Gel" adlı sinema filminde oynayacak.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin başarılı isimleri Tolga Güleç ile Erkan Petekkaya 12 yıl sonra aynı projede rol alacak

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tolga Güleç ve 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki filminin başarılı oyuncuları Tolga Güleç ve Erkan Petekkaya, yıllar sonra bir araya geldi. Başrollerinde yer aldıkları "Filme Gel" adlı sinema filmi ile kamera karşısına geçen ikili, sinemaseverler ile buluşmak için gün sayıyor.

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GÜLEÇ: ERKAN ABİ İLE KOMEDİ YAPMANIN KEYFİ AYRI"

Filmde "Çetin" karakterini oynayan Tolga Güleç "Erkan abi ile yıllar sonra komedi yapmanın keyfi apayrı. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde bazen gülmekten sahneyi çekemediğimiz anlar oluyor. Absürd komedinin tadına birlikte varıyoruz" diye konuştu. Berton Medya ve Taş Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Okan Karacan'ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi "Filme Gel" üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak.

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