Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

İyi niyetli genç kadın, karşısında oturan üç kişilik grupla ilgili detayı fark ettiği an dehşete düştü. İki kadın bir erkekten oluşan bu gruptan, erkeğin eşi olduğunu tahmin ettiği kadın ayrılıp tuvalete gidince, adamın diğer kadını öptüğü anlara şahit olan Lexie o anları kameraya aldı.

VİDEO VİRAL OLDU

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Lexie, ''27 Ağustos Cumartesi günü The Avenue'de olan otuzlu yaşlarında sarışın bir kadını arıyorum.'' açıklamasıyla paylaştığı video ile viral oldu. Video 24 saatten kısa bir sürede yarım milyondan fazla görüntülenme aldı.

ARKADAŞIYDI

Talihsiz kadının arkadaşı gibi görünen esmer bir kadın ve eşiyle mekana geldiğini, o tuvalete gittiğinde arkadaşının etrafı kolaçan edip kadının etrafta olmadığını anlayınca adamla yakınlaşıp öpüştüğünü anlatan Lexie, sarışın kadın masaya geri gelmeden önce çiftin durduğunu belirtti.

KADIN HENÜZ BULUNAMADI

Kayda aldığı o anları da paylaşımına dahil eden Lexie, gördükleri karşısında şoke olduğunu anlattı. Genç kadın, birçok kullanıcı tarafından takdir edildi. Kimileri de neden kadın tuvaletten döndüğünde onunla konuşmadığını sordu ama Lexie, güvenliğinden endişe ettiği için bunu yapmamıştı. Şimdiye kadar, kadın bulunamadı gibi görünüyor, ancak Lexie bir gelişme olursa herkesle paylaşacağını duyurdu.



