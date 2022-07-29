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Öyle bir yere sakladı ki! Vajinasına gizlediği şey yüzünden hapishanelik oluyordu

29.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Grace Evelyn adıyla bilinen Grace Athanatos, Sydney'deki Marlo Müzik Festivali'nde vajinasında uyuşturucu dolu bir prezervatifle yakalandı. Genç kadın, üzerindeki miktar ticari miktardan daha az olsa da uyuşturucu madde tedarik etmekten suçlu bulundu.

Öyle bir yere sakladı ki! Vajinasına gizlediği şey yüzünden hapishanelik oluyordu

Bir yetişkin içerik modeli olan Avustralya , Port Melbourne'dan 24 yaşındaki Grace Athanatos, vajinasının içinde düğümlü bir prezervatife doldurulmuş 5.6 gr uyuşturucu madde ile gizlice Sidney Olimpiyat Parkı'ndaki Marlo Müzik Festivali'ne girerken arama köpekleri tarafından yakalandı.

KURTULDU

Athanatos, maddeyi tedarik etmekten suçlu bulundu ancak 25 Temmuz Pazartesi günü Burwood Yerel Mahkemesi'nde hem mahkumiyetten hem de para cezasından kurtuldu. Bunun yerine para cezası olmadan 12 aylık şartlı salıverme emri aldı.

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TEŞEKKÜR ETTİ

evelyn

Athanatos, sosyal medya hesabında avukatına teşekkür etti ve "Kurtarıcım Ahmed Dib'e bana yardım ettiği için büyük bir alkış, dürüst olmak gerekirse çok şaşırtıcı bir sonuç. Benim gibi yaramazsanız şiddetle tavsiye edilir.'' yazdı.

KÖPEKLER HAVLAYINCA ANLAŞILDI

Mahkeme belgeleri, Athanatos'un 14 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında festivale girmek için beklerken çevresindeki bölgede köpeklerin havlamaya başladığını ortaya koydu. Athanatos, durumu hemen itiraf etti ve uyuşturucu maddeyi vajinasının içinde taşıdığını söyledi.

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ÜZGÜNDÜ

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Sorulduğunda ise, “Arkadaşlarım ve benim paylaşmam içindi” dedi. Belgeler ayrıca, genç yıldızın polis memurları onu aramak istediğinde ağlamaya başladığını ve oldukça üzgün göründüğünü ortaya koydu.


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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