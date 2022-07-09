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Çift vajinalı kadının cinsellik itirafı gündem yarattı! Potansiyel sevgililerini uyardı: Acı verici derecede...

09.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Leanne Bell isimli bir kadın iki vajina ve rahimle dünyaya geldi. Tıbbi olarak aynı anda iki farklı bebeğe hamile olabileceğini açıklayan Bell, cinsel hayatının zannedildiğinden daha zor olduğunu dile getirdi. Özellikle partnerlerinin kendisiyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Bell, gelecekte sevgililerini sosyal medyadan uyardı.

Çift vajinalı kadının cinsellik itirafı gündem yarattı! Potansiyel sevgililerini uyardı: Acı verici derecede...

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 37 yaşındaki Leanne Bell isimli bir kadın, uterus didelfizi olarak tanımlanan nadir bir durumla dünyaya geldi. Uterus didelfizi olarak tanımlanan durum kadının iki vajinası, iki rahmi ve iki serviksi olduğu anlamına geliyor. Benzersiz durumunu anlattığı sosyal medya paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Bell, sıklıkla cinsel hayatına dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

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“ERKEKLER BENDEN KAÇIYOR”

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Bell, vajinasının dışarıdan normal göründüğünü ancak ortada bir septum bulunduğunu ve bunun birbirinden ayrılan iki tünele işaret ettiğini söyledi. Bell, vajinasının dışarıdan normal göründüğünü ancak ortada bir septum bulunduğunu ve bunun birbirinden ayrılan iki tünele işaret ettiğini söyledi.

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İki farklı vajinasının bulunmasının ilişkilerinden zorluk yarattığını belirten Bell, “Erkekler benden kaçıyor. Cinsel ilişki sırasında ilk sevgilim iki vajinamı ayıran septuma çarptı. Çok keskin ve dayanılmaz bir acı hissetti. Bir daha bunu yapmayacağına yemin etti” dedi.

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