Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Öyle kural ihlaline böyle uyarı notu! Park ihlalinde bulunan gurbetçiye sert sözler: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."

Yurtdışından Türkiye’ye gelen bazı şahısların kaldırımlara ve otoparklara araçlarını gelişi güzel park etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Camlara asılan sert not ve o anların fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Öyle kural ihlaline böyle uyarı notu! Park ihlalinde bulunan gurbetçiye sert sözler: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."
Çiğdem Sevinç

Türkiye’ye geçici süreyle gelen bazı şahıslar, araçlarını uygunsuz şekilde park edince çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle kaldırımlarda, yaya geçiş alanlarında ve otoparkta yapılan uygunsuz parklar, çevre sakinlerini rahatsız etti.

Öyle kural ihlaline böyle uyarı notu! Park ihlalinde bulunan gurbetçiye sert sözler: “Orada yapamadığın öküzlüğü..." 1

GÜNDEM OLAN NOT

Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, araçların camlarına “Orada yapamadığın öküzlüğü, burada mı yapıyorsun?” şeklinde sert ifadeler içeren notlar astı. Sosyal medyada o kareler gündem oldu.

Öyle kural ihlaline böyle uyarı notu! Park ihlalinde bulunan gurbetçiye sert sözler: “Orada yapamadığın öküzlüğü..." 2

İŞTE O FOTOĞRAFLARIN ALTINA GELEN BAZI YORUMLAR:

-Fransada bi kaldırıma aracını park et bakalım mahkemede seni nasıl ağlatıyorlar utanmazlar !

-Bu doğru, hep boyleler, burada imtiyazlı olduklarini oendilerine bişey soylenmeyecegini düşünüyorlar, hani disardan geldiler ya

-öküzlük... tam olarak 😄

-Can çıkar huy çıkmaz derler ama ağır kurallar ve cezalar olunca mecbur yapmak zorundalar. Huyu değiştirmek paraya bakıyor

-Gurbetciler bu ülkenin en büyük sorunlarından birisidir. Hak nezdinde gerekli tepkiye görmüyorlar. X sokak röportajında tryi övüp bmw'yle geldiği yeri kötüleyen omurgasız insanlar eurolari bozup faize koyuyorlar buradaki insanlara da şükretmeyi öğretiyorlar

Öyle kural ihlaline böyle uyarı notu! Park ihlalinde bulunan gurbetçiye sert sözler: “Orada yapamadığın öküzlüğü..." 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein mağduru kadının otobiyografisi dünyanın gündeminde! Yazdıktan sonra ölmüş: Prens Andrew hakkında tecavüz iddiaları...Epstein mağduru kadının otobiyografisi dünyanın gündeminde! Yazdıktan sonra ölmüş: Prens Andrew hakkında tecavüz iddiaları...
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah göndermeHindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Anahtar Kelimeler:
trafik gurbetçi not park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Kuralsız gurbetçiye not: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."

Kuralsız gurbetçiye not: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Epstein mağduru kadının otobiyografisi dünyanın gündeminde! Yazdıktan sonra ölmüş: Prens Andrew hakkında tecavüz iddiaları...

Epstein mağduru kadının otobiyografisi dünyanın gündeminde! Yazdıktan sonra ölmüş: Prens Andrew hakkında tecavüz iddiaları...

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.