Öyle kural ihlaline böyle uyarı notu! Park ihlalinde bulunan gurbetçiye sert sözler: “Orada yapamadığın öküzlüğü..."

Türkiye’ye geçici süreyle gelen bazı şahıslar, araçlarını uygunsuz şekilde park edince çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle kaldırımlarda, yaya geçiş alanlarında ve otoparkta yapılan uygunsuz parklar, çevre sakinlerini rahatsız etti.

GÜNDEM OLAN NOT

Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, araçların camlarına “Orada yapamadığın öküzlüğü, burada mı yapıyorsun?” şeklinde sert ifadeler içeren notlar astı. Sosyal medyada o kareler gündem oldu.

İŞTE O FOTOĞRAFLARIN ALTINA GELEN BAZI YORUMLAR:

-Fransada bi kaldırıma aracını park et bakalım mahkemede seni nasıl ağlatıyorlar utanmazlar !

-Bu doğru, hep boyleler, burada imtiyazlı olduklarini oendilerine bişey soylenmeyecegini düşünüyorlar, hani disardan geldiler ya

-öküzlük... tam olarak 😄

-Can çıkar huy çıkmaz derler ama ağır kurallar ve cezalar olunca mecbur yapmak zorundalar. Huyu değiştirmek paraya bakıyor

-Gurbetciler bu ülkenin en büyük sorunlarından birisidir. Hak nezdinde gerekli tepkiye görmüyorlar. X sokak röportajında tryi övüp bmw'yle geldiği yeri kötüleyen omurgasız insanlar eurolari bozup faize koyuyorlar buradaki insanlara da şükretmeyi öğretiyorlar