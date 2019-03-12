Oyun fiyatları düşecek mi?

Fakat konsollar yaygınlaşmaya başladıktan sonra, oyun geliştiricileri hayli sağlam paralar kazanmaya başladılar. Örneğin 2013 yılında satışa sunulan GTA V, satışa sunulduktan 3 gün sonra 1 milyar dolarlık hasılatla kırılması zor bir rekora imzasını atmıştı.

Oyunların orijinal olarak tüketilmesi, sektörün önünü daha da açtı. Artık her yıl düzenli olarak pek çok sağlam yapımı PC ya da konsollarımıza konuk ediyoruz. Elbette bunun da makul bir bedeli oluyor.

Oyun fiyatları global anlamda artmıyor

İşe global açıdan bakacak olursak, senelerdir oyun fiyatlarında öyle büyük bir değişim olduğu söylenemez. Genel olarak konsol oyunları 50 ile 60 dolar arasında fiyatlardan satılıyor. Bu etiketler uzun süredir aynı.

Fakat söz konusu Türkiye olduğunda işin rengi tamamen değişiyor. Zira ülkemizdeki oyun fiyatlarının son derece değişken olduğunu belirtmek lazım.

Malum geçtiğimiz yaz aylarında döviz kurunda yaşanan dalgalanma en çok teknoloji sektörünü etkilemişti. Nitekim oyun pazarı da teknoloji sektörüne bağlı olduğu için, oyun fiyatları da direkt olarak arttı.