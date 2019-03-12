Oyun fiyatları düşecek mi?

Fakat konsollar yaygınlaşmaya başladıktan sonra, oyun geliştiricileri hayli sağlam paralar kazanmaya başladılar. Örneğin 2013 yılında satışa sunulan GTA V, satışa sunulduktan 3 gün sonra 1 milyar dolarlık hasılatla kırılması zor bir rekora imzasını atmıştı.
Oyunların orijinal olarak tüketilmesi, sektörün önünü daha da açtı. Artık her yıl düzenli olarak pek çok sağlam yapımı PC ya da konsollarımıza konuk ediyoruz. Elbette bunun da makul bir bedeli oluyor.
Oyun fiyatları global anlamda artmıyor
İşe global açıdan bakacak olursak, senelerdir oyun fiyatlarında öyle büyük bir değişim olduğu söylenemez. Genel olarak konsol oyunları 50 ile 60 dolar arasında fiyatlardan satılıyor. Bu etiketler uzun süredir aynı.
Fakat söz konusu Türkiye olduğunda işin rengi tamamen değişiyor. Zira ülkemizdeki oyun fiyatlarının son derece değişken olduğunu belirtmek lazım.
Malum geçtiğimiz yaz aylarında döviz kurunda yaşanan dalgalanma en çok teknoloji sektörünü etkilemişti. Nitekim oyun pazarı da teknoloji sektörüne bağlı olduğu için, oyun fiyatları da direkt olarak arttı.
Bu artış ister istemez oyun tutkunlarının canını sıktı. Zira bir gün öncesinde 239TL’den satılan bir oyun, ertesi gün 469TL olmuştu.
Oyun oynamak da lüks oldu
Az önce de belirttiğimiz üzere, yurt dışında oyun fiyatları 50 ile 60 dolar arasında değişiyor. Yıl boyunca 10 – 15 sağlam oyun çıktığını düşünürseniz, tüm oyunları alsanız bile ödeyeceğini ücret max. 750 – 800 dolar olacaktır. Yani ABD’de asgari ücretle çalışan bir işçi, maaşının yarısıyla o yıl çıkacak olan tüm sağlam oyunları satın alabilir.
Peki ülkemizde durum nasıl? Malum, AAA kalitesindeki sağlam oyunlar genel itibariyle 469TL’den satışa sunuluyor. Hadi biz indirim falan derken 400TL diyelim. Sene içerisinde 10 – 15 sağlam oyun için ödeyeceğiniz ücret yaklaşık olarak 6000 TL’yi buluyor. Yani asgari ücretin yaklaşık olarak 3 katı.
Açık konuşmak gerekirse, şu aralar ülkemizde oyun oynamak bile lüks haline gelmiş durumda. Sırf bu yüzden dijital satışların düştüğünü söyleyebiliriz. İnsanlar artık oyunları kutulu olarak satın alıp, bitirip satmaya bakıyor. En azından bu şekilde bir oyunu 50 – 60 TL’ye oynamış oluyorlar. Aksi halde dijital alınan oyunların geri dönüşü de olmuyor. Yani her oyun için cebinizden muazzam paralar çıkıyor.
Oyun fiyatları ne zaman düşecek?
Peki gelelim asıl konumuza. Ülkemizdeki oyun fiyatları ne zaman düşecek. Malum dışarıda 50 dolar olan bir oyunun şu aralar ülkemizde maksimum 300 – 350 TL olması gerekiyor. Fakat nedense PS Store üzerinde oyunlar hala 469TL dolaylarında.
Bu durumun temel sebebi ülkemizdeki oyun fiyatlarının İngiltere’ye göre ayarlanıyor olması. Türkiye’de satılan dijital oyun fiyatlarının düşmesi için Sony’nin TR’ye özel fiyat ayarlaması yapması gerekiyor.
Sony pek çok ülke için özel fiyat ayarlaması yapmış durumda. Fakat henüz bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Eğer bu fiyat ayarlaması yapılırsa, muhtemelen ülkemizdeki oyun fiyatları da düşecektir. Ayarlama gelmediği sürece, PS Store’daki oyun fiyatlarının düşmesi pek de imkan dahilinde görünmüyor.
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