Mynet Trend

Oyun fiyatları düşecek mi?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Oyun sektörü günden güne büyümeye devam ediyor. Özellikle konsolların yaygınlaşmasıyla birlikte, oyun satışları da muazzam derecede arttı. Eskiden oyun geliştirmek o kadar da karlı bir iş değildi. Çünkü konsollar henüz yaygınlaşmamış, oyun kültürü de PC üzerine şekillendirilmişti. PC için çıkan oyunların da çok geçmeden korsan olarak yayınlanması, işleri alt üst ediyordu.

Oyun fiyatları düşecek mi?

Fakat konsollar yaygınlaşmaya başladıktan sonra, oyun geliştiricileri hayli sağlam paralar kazanmaya başladılar. Örneğin 2013 yılında satışa sunulan GTA V, satışa sunulduktan 3 gün sonra 1 milyar dolarlık hasılatla kırılması zor bir rekora imzasını atmıştı.

Oyunların orijinal olarak tüketilmesi, sektörün önünü daha da açtı. Artık her yıl düzenli olarak pek çok sağlam yapımı PC ya da konsollarımıza konuk ediyoruz. Elbette bunun da makul bir bedeli oluyor.

Oyun fiyatları global anlamda artmıyor

İşe global açıdan bakacak olursak, senelerdir oyun fiyatlarında öyle büyük bir değişim olduğu söylenemez. Genel olarak konsol oyunları 50 ile 60 dolar arasında fiyatlardan satılıyor. Bu etiketler uzun süredir aynı.

gamer

Fakat söz konusu Türkiye olduğunda işin rengi tamamen değişiyor. Zira ülkemizdeki oyun fiyatlarının son derece değişken olduğunu belirtmek lazım.
Malum geçtiğimiz yaz aylarında döviz kurunda yaşanan dalgalanma en çok teknoloji sektörünü etkilemişti. Nitekim oyun pazarı da teknoloji sektörüne bağlı olduğu için, oyun fiyatları da direkt olarak arttı.

Bu artış ister istemez oyun tutkunlarının canını sıktı. Zira bir gün öncesinde 239TL’den satılan bir oyun, ertesi gün 469TL olmuştu.

Oyun oynamak da lüks oldu

Az önce de belirttiğimiz üzere, yurt dışında oyun fiyatları 50 ile 60 dolar arasında değişiyor. Yıl boyunca 10 – 15 sağlam oyun çıktığını düşünürseniz, tüm oyunları alsanız bile ödeyeceğini ücret max. 750 – 800 dolar olacaktır. Yani ABD’de asgari ücretle çalışan bir işçi, maaşının yarısıyla o yıl çıkacak olan tüm sağlam oyunları satın alabilir.

Peki ülkemizde durum nasıl? Malum, AAA kalitesindeki sağlam oyunlar genel itibariyle 469TL’den satışa sunuluyor. Hadi biz indirim falan derken 400TL diyelim. Sene içerisinde 10 – 15 sağlam oyun için ödeyeceğiniz ücret yaklaşık olarak 6000 TL’yi buluyor. Yani asgari ücretin yaklaşık olarak 3 katı.

Açık konuşmak gerekirse, şu aralar ülkemizde oyun oynamak bile lüks haline gelmiş durumda. Sırf bu yüzden dijital satışların düştüğünü söyleyebiliriz. İnsanlar artık oyunları kutulu olarak satın alıp, bitirip satmaya bakıyor. En azından bu şekilde bir oyunu 50 – 60 TL’ye oynamış oluyorlar. Aksi halde dijital alınan oyunların geri dönüşü de olmuyor. Yani her oyun için cebinizden muazzam paralar çıkıyor.

gamer-1

Oyun fiyatları ne zaman düşecek?

Peki gelelim asıl konumuza. Ülkemizdeki oyun fiyatları ne zaman düşecek. Malum dışarıda 50 dolar olan bir oyunun şu aralar ülkemizde maksimum 300 – 350 TL olması gerekiyor. Fakat nedense PS Store üzerinde oyunlar hala 469TL dolaylarında.

Bu durumun temel sebebi ülkemizdeki oyun fiyatlarının İngiltere’ye göre ayarlanıyor olması. Türkiye’de satılan dijital oyun fiyatlarının düşmesi için Sony’nin TR’ye özel fiyat ayarlaması yapması gerekiyor.

Sony pek çok ülke için özel fiyat ayarlaması yapmış durumda. Fakat henüz bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Eğer bu fiyat ayarlaması yapılırsa, muhtemelen ülkemizdeki oyun fiyatları da düşecektir. Ayarlama gelmediği sürece, PS Store’daki oyun fiyatlarının düşmesi pek de imkan dahilinde görünmüyor.

[Snapdragon 855 kullanan telefonlar!]https://donanimgunlugu.com/snapdragon-855-kullanan-telefonlar-202611)

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Crossover SUV pazarı ele geçiriyor!Crossover SUV pazarı ele geçiriyor!
Netflix'e rakip oluyor! Apple merakla beklenen tarihi açıkladıNetflix'e rakip oluyor! Apple merakla beklenen tarihi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyun fiyatları oyun pc

En Çok Okunan Trend Haberler

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Bu görüntüler rekor kırdı

Bu görüntüler rekor kırdı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5G ile yenilikler geliyor, ama yeni tehlikeler de kapıda!

5G ile yenilikler geliyor, ama yeni tehlikeler de kapıda!

Tidal Master iPhone’a geldie’a geldi

Tidal Master iPhone’a geldi

Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

Halo: The Master Chief Collection PC’ye geliyor

Halo: The Master Chief Collection PC’ye geliyor

Apex Legends hileciler tarafından istila edildi

Apex Legends hileciler tarafından istila edildi

Android 9 Pie güncellemesi Lenovo Z5’e geldi

Android 9 Pie güncellemesi Lenovo Z5’e geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.