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Böyle festival görülmedi! Katılımcıların birbirini dövdüğü en ilginç seremoni: Takanakuy Dövüş Festivali

09.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada hala görmemiş ve keşfedilmemiş birçok yer bulunuyor. Onlarca festival ve gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Sizler için bir hayli ilginç olan Takanakuy Dövüş Festivali’ni araştırdık. Bu festivalde katılımcılar birbirine vurarak stres atıyorlar. Üstelik bunun sonucunda herhangi bir ceza almıyorlar.

Böyle festival görülmedi! Katılımcıların birbirini dövdüğü en ilginç seremoni: Takanakuy Dövüş Festivali

Dünyanın en ilginç festivallerinden biri de Peru’nun Chumbivilcas şehrinde düzenleniyor. Keçuva dilinde ”kan kaynadığında” gibi bir anlam ifade eden Takanakuy Festivali'nde katılımcılar maske takarak diğer katılımcılarla dövüşüyor. Hakemlerin de yer aldığı festivalde amaç stresten ve sıkıntılardan arınıp ruhu temizlemek olarak kabul ediliyor.

Festivalde kimin kimle dövüşeceği de belirli bir sistemle tayin edilmiyor. Yani herkes herkesle dövüşebilir. İlk başlarda yalnızca erkeklerin katıldığı festivale artık her yaştan kadın ve erkek katılabiliyor.

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