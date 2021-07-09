Böyle festival görülmedi! Katılımcıların birbirini dövdüğü en ilginç seremoni: Takanakuy Dövüş Festivali

Dünyanın en ilginç festivallerinden biri de Peru’nun Chumbivilcas şehrinde düzenleniyor. Keçuva dilinde ”kan kaynadığında” gibi bir anlam ifade eden Takanakuy Festivali'nde katılımcılar maske takarak diğer katılımcılarla dövüşüyor. Hakemlerin de yer aldığı festivalde amaç stresten ve sıkıntılardan arınıp ruhu temizlemek olarak kabul ediliyor.

Festivalde kimin kimle dövüşeceği de belirli bir sistemle tayin edilmiyor. Yani herkes herkesle dövüşebilir. İlk başlarda yalnızca erkeklerin katıldığı festivale artık her yaştan kadın ve erkek katılabiliyor.



