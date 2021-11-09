Her yıl Hindistan’da düzenlenen Diwali festivalinde katılımcılar birbirlerine inek dışkısı fırlatıyor

Hindistan'ın Gumatapura kentinde kalabalıklar , her yıl düzenlenen festivalde ülkenin en önemli Hindu festivali olan Diwali'nin bitişini kutladı. Festival için yerel halk kar topu büyüklüğündeki inek dışkılarını toplayarak çamur yığınları elde etti. Festival hazırlıkları çevre evlerin ziyaret edilmesi ve inek dışkılarının toplanmasıyla başladı. Festival, inek dışkılarının kutsal ve arındırıcı olduğuna inanan binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti.

HASTALIKLARA ŞİFA BULUYOR

Festival için çiftliklerden traktör aracılığıyla getirilen hayvan gübreleri devasa büyüklükteki bir alana döküldü. Ritüeli tamamlamak için bir rahip inek dışkısını kutsamak için yerel halkın önünde dini bir ayin gerçekleştirdi. Gübrenin dökülmesinden sonra yüzlerce yıllık kökeni bulunan festival için etkinlikler başladı. Pek çok Hindu geleneğine mensup olan kişi, inek idrarı kullanmanın koronavirüsleri ve diğer hastalıkları önleyip iyileştireceğine inanıyor.



