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    4. Oyun oynamak için gittiği dedesinin bahçesinde öyle bir keşfe imza attı ki... Tüm ülke bunu konuşuyor: 'Paha biçilemez'

    Oyun oynamak için gittiği dedesinin bahçesinde öyle bir keşfe imza attı ki... Tüm ülke bunu konuşuyor: 'Paha biçilemez'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 09:09
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    Dedesinin evinin bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki bir çocuk toprağın altında kaburga kemiklerine benzeyen kemikler buldu. Yetkililerin olay yerine çağrılmasından sonra kemiklerin dinozor fosili olduğu söylendi. Olay ülkede büyük ilgi topladı.

    Oyun oynamak için gittiği dedesinin bahçesinde öyle bir keşfe imza attı ki... Tüm ülke bunu konuşuyor: 'Paha biçilemez'

    MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'in Newgen bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk dedesini ziyaret gittiği sırada bahçede oyun oynarken ilginç bir keşif yaptı. Dedesinin bahçesinde toprak kazma oyunu oynayan çocuk bir kayanın altında kaburga kemiklerini anımsatan kemikler buldu. Çocuğun ailesi hemen yetkililerle iletişime geçti.

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    Müze müdürü Domenica dos Santos'a göre, bildirimi aldıktan sonra Araştırma için Universidad Nacional del Comahue'den bir arkeoloji ekibi olay yerine geldi. Kemiklerin dinozor fosili olduğu doğrulandı.

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    Santos, fosilin Tyrannosaurus grubundaki otçul bir dinozorun arka ayak iskeleti olduğunu söyledi. Dinozorun yaklaşık 12-16 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Arjantin dinozor
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