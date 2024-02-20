'Kuryeleri ne olur yaşlı yapmayın' diyerek sosyal medyadan seslendi! Sözleri çok konuşuldu: "Ben onu nasıl yiyeyim?"

'1tugbakutlu' isimli kullanıcı, "Yaşlı amcaların kurye olmaması hakkında" diyerek yaptığı paylaşımıyla sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Fina haftasında olduğu için gece geç saatlerde acıktığını dile getiren genç kız sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Şu kuryeleri ne olur yaşlı yapmayın. Ne yapayım? Saat 4 buçuk-5 ben acıkıyorum. Finallerim var. Yaşlı bir amca getirdiği için yiyesim gelmiyor. Mecburen yiyorum. Bir de getirmiş 'Buyur kızım' diyor. Amca ben onu nasıl yiyeyim? Dışarıda kar var ya. Açlıktan ölseydim keşke" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Demek ki çalışmaya ihtiyacı var" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dalga geçmediğini düşünmek istiyorum" yorumunu ekledi.