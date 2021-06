‘Transformers: Rise Of The Beasts’ filminden beklenen haber geldi! Çekimleri büyük bir hızla başladı

İlk filmleriyle büyük sükse yaratan Transformers serisinin yedinci halkasına dair yeni gelişmeler duyuruldu. Resmi adı Transformers: Rise of the Beasts olarak açıklanan yapımın çekimleri başladı. Steven Caple Jr.'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Transformers 7 filminde Predacon, Maximal ve Terrorconları Transformers dünyasına sunulacak. Film, 90'lı yılları retro havasıyla çekilecek. Diğer Tranformerlar, Autobot ve Decepticonların savaşının ortasındaki yerini alacak.

Beyaz perdede yer alan habere göre, Transformers: Rise of the Beasts'in yıldızı Hamilton ve In The Heights ile tanınan Anthony Ramos olacak. Film, New York'ta ve Peru'da geçecek.