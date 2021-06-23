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‘Transformers: Rise Of The Beasts’ filminden beklenen haber geldi! Çekimleri büyük bir hızla başladı

23.06.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transformers film serisi tüm dünyada efsane haline gelen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Serinin yedinci filminin adı ‘Transformers: Rise Of The Beasts’ olarak açıklanmıştı. Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği filmden sevindiren haber geldi. Filmin çekimleri büyük bir hızla başladı.

‘Transformers: Rise Of The Beasts’ filminden beklenen haber geldi! Çekimleri büyük bir hızla başladı

İlk filmleriyle büyük sükse yaratan Transformers serisinin yedinci halkasına dair yeni gelişmeler duyuruldu. Resmi adı Transformers: Rise of the Beasts olarak açıklanan yapımın çekimleri başladı. Steven Caple Jr.'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Transformers 7 filminde Predacon, Maximal ve Terrorconları Transformers dünyasına sunulacak. Film, 90'lı yılları retro havasıyla çekilecek. Diğer Tranformerlar, Autobot ve Decepticonların savaşının ortasındaki yerini alacak.

Beyaz perdede yer alan habere göre, Transformers: Rise of the Beasts'in yıldızı Hamilton ve In The Heights ile tanınan Anthony Ramos olacak. Film, New York'ta ve Peru'da geçecek.

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