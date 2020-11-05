Oyuncu Ahu Sungur, Sağlık Bakanı’na seslendi: ‘Annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız’

3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Gerçekleşen mucize tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Ayda Gezgin kurtuluşundan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı paylaşıma tepki oyuncu Ahu Sungur’dan geldi. Sevilen oyuncu Sağlık Bakanı’na seslendi.

‘NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ ONU DÜŞÜNÜN’

91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’ndan sağ kurtulan Ayda bebek Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. Ayda Gezgin’in kurtuluşunun ardından Sağlık Bakanı Koca, “Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayat dönül anında soru acaba basıl sorulmalıydı?” paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı’nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Sungur, “Sayın Bakan, siz soruyu yine sorun tabi de, önce Ayda annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız onu düşünün. Ayrıca; ‘Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ayran istiyor’ tweetini atan da sizdiniz” diyerek yanıt vermeyi tercih etti.