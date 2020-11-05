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Oyuncu Ahu Sungur, Sağlık Bakanı’na seslendi: ‘Annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız’

05.11.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Ahu Sungur, Sağlık Bakanı’na seslendi: ‘Annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız’

O Hayat Benim ve Adını Feriha Koydum dizilerinde rol olarak popülerliğe kavuşan ünlü oyuncu Ahu Sungur, İzmir depreminin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İzmir’de yerle bir olan binadan sağ olarak çıkartılan Ayda bebeğin kurtuluşu ünlü oyuncuyu derinden etkiledi. Mucize kurtuluşun ardından Ahu Sungur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Gerçekleşen mucize tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Ayda Gezgin kurtuluşundan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı paylaşıma tepki oyuncu Ahu Sungur’dan geldi. Sevilen oyuncu Sağlık Bakanı’na seslendi.

‘NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ ONU DÜŞÜNÜN’

ahu sungur

91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’ndan sağ kurtulan Ayda bebek Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. Ayda Gezgin’in kurtuluşunun ardından Sağlık Bakanı Koca, “Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayat dönül anında soru acaba basıl sorulmalıydı?” paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı’nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Sungur, “Sayın Bakan, siz soruyu yine sorun tabi de, önce Ayda annesini sorduğunda nasıl açıklayacaksınız onu düşünün. Ayrıca; ‘Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ayran istiyor’ tweetini atan da sizdiniz” diyerek yanıt vermeyi tercih etti.

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'SIRA BANA MI GELDİ?'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği tepkiyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturan ünlü sanatçı durumun abartıldığı ifade etti. Paylaşımının arkasında durduğunu ifade eden Sungur, "Pusuda bekleyip, cümleyi cımbızla çekip manşetle algı yaratmak ne acayip olsa gerek. Sorulan soruya, soruyla yanıt verdim. Çünkü kendisi aynı gün, bugün sorduğu sorunun yanıtını tweet atmıştı. Sıra bana mı geldi? Bugün linciniz bana yöneldi demek. Peki başım üstüne, buyrun gelin!" notunu ekledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kim ve ne diyor annesi ölmüş Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun da bakan kocaya çocuk sorsa ne diyecek diye birşey yok adamın suçu ne sen kalkmış boş Muhabbet ediyorsun ahu

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