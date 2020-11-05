Ayda ve Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Tedavi altında olan 36 vatandaşımız var. 999 vatandaşımız taburcu edildi. 7 hastamız yoğun bakımda 5'inin durumu da biraz kritik. Bazı hastalarımızı da ziyaret ettik. Geç dönemde kurtarılan Ayda bebeğimizi gördük. Kendisi yoğun bakımda, ciddi bir sorunu yok. Genel durumu iyi. Bugün veye yarın servise çıkacak. Elif bebeğimiz kardeşleriyle birlikte. Serviste. Genel durumu gayet iyi. Ablaları da iyi. İdil'in ise koronavirüs ama genel durumu iyi. Günay'da böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin de genel durumu iyi. İnci kızımız da iyi, yakın zamanda taburcu edilebilir.

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