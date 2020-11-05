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Ayda ve Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde yaralı kurtulan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili son bilgileri açıkladı. Bakan Koca, enkaz altından kurtarılan çocuklar Elif, Ayda, İdil, Günay ve İnci'yi ziyaret ettiğini söyledi. Bakan Koca depremzedelerin genel durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Ayda ve Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Tedavi altında olan 36 vatandaşımız var. 999 vatandaşımız taburcu edildi. 7 hastamız yoğun bakımda 5'inin durumu da biraz kritik. Bazı hastalarımızı da ziyaret ettik. Geç dönemde kurtarılan Ayda bebeğimizi gördük. Kendisi yoğun bakımda, ciddi bir sorunu yok. Genel durumu iyi. Bugün veye yarın servise çıkacak. Elif bebeğimiz kardeşleriyle birlikte. Serviste. Genel durumu gayet iyi. Ablaları da iyi. İdil'in ise koronavirüs ama genel durumu iyi. Günay'da böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin de genel durumu iyi. İnci kızımız da iyi, yakın zamanda taburcu edilebilir.

Ayrıntılar geliyor...

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