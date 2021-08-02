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Oyuncu Arda Esen paylaştı: Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü

02.08.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Arda Esen, Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi'nin alevlere teslim olduğunu duyurdu. Koyun son halini Instagram'dan paylaşan Esen, "Hepimize geçmiş olsun. 'Mandıra Filozofu' filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını... Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz." dedi

Oyuncu Arda Esen paylaştı: Mandıra Filozofu'nun çekildiği yer küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkiinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler, "Mandıra Filozofu" filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi.

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"CENNETTİ, CEHENNEME DÖNDÜ"

Yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, koyun son halini paylaştı.

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Esen, konuyla ilgili, "Yat kulübümüz dün gece maalesef bu hale geldi. Hepimize geçmiş olsun. 'Mandıra Filozofu' filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını... Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan, soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." ifadelerini kullandı.

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2013 yılında çekilen "Mandıra Filozofu" filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel yer almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Marmaris
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