Oyuncu Aslıhan Gürbüz İstanbul’u terk etti, mutluluğu doğada buldu!

Uzun saatler çekim temposundan bedensel ve ruh olarak yorulduğun dile getiren güzel oyuncu radikal bir karar alarak İstanbul’dan taşınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzel oyuncu İstanbul’dan uzaklaşma sebebini sağlığına kavuşma isteği olarak dile getirmişti. Son 6 yılda 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadığını ifade eden başarılı oyuncu iyileşmek için kendisine şefkat gösterdiğini belirtmişti. Organik tarıma, meditasyon ve yogaya yönelen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha üreten kişilere duyduğu saygıyı gösterdi.

‘GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN’

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak sakin bir hayatı seçen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üreten kadın çiftçilere selamlarını iletti.

Çilek tarlasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gürbüz, “Eken, biçen, ilmek ilmek, emek emek tüm sevgisini toprağa veren üreten, ürettiği ile rızkını kazanan kadın çiftçiler ellerinizden öperim. Gününüz kutlu olsun” notunu ekledi.



