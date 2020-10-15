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Oyuncu Aslıhan Gürbüz İstanbul’u terk etti, mutluluğu doğada buldu!

15.10.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Aslıhan Gürbüz İstanbul’u terk etti, mutluluğu doğada buldu!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz oyunculuğa ara vererek doğal yaşamı seçti ve mutluluğu toprakta buldu. İstanbul’dan taşınarak kendine yeni bir hayat kuran Gürbüz sosyal medya hesabından üreten kadınlara seslendi.

Uzun saatler çekim temposundan bedensel ve ruh olarak yorulduğun dile getiren güzel oyuncu radikal bir karar alarak İstanbul’dan taşınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzel oyuncu İstanbul’dan uzaklaşma sebebini sağlığına kavuşma isteği olarak dile getirmişti. Son 6 yılda 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadığını ifade eden başarılı oyuncu iyileşmek için kendisine şefkat gösterdiğini belirtmişti. Organik tarıma, meditasyon ve yogaya yönelen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha üreten kişilere duyduğu saygıyı gösterdi.

‘GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN’

aslıhan gürbüz

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak sakin bir hayatı seçen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üreten kadın çiftçilere selamlarını iletti.

aslıhan gürbüz2

Çilek tarlasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gürbüz, “Eken, biçen, ilmek ilmek, emek emek tüm sevgisini toprağa veren üreten, ürettiği ile rızkını kazanan kadın çiftçiler ellerinizden öperim. Gününüz kutlu olsun” notunu ekledi.

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