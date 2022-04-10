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  4. Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya açıklaması! "Karıma bebiş dedi"

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya açıklaması! "Karıma bebiş dedi"

10.04.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan konuk olduğu bir YouTube programında, komedyen Hasan Can Kaya ile ilgili ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyenin, karısına 'bebiş' dediğini dile getiren Küçükçağlayan'ın devamında söyledikleri duyanları şaşırttı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya açıklaması! "Karıma bebiş dedi"

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı ile büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN'DAN ŞAŞIRTAN HASAN CAN KAYA AÇIKLAMASI

Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile eşi arasında yaşanan gerginliği anlattı. Hasan Can Kaya'nın, eşi Merve Özgüle'ye 'bebiş' dediğini söyleyen Küçükçağlayan, Kaya'nın "Tamam hayatım" yanıtını verdiğini söyledi. Ancak eşi Özgüle "Bana hayatım da deme" deyince Kaya'nın, "Ne diyeceğim ben sana" ifadelerini kullandığı ve bu durumun ortamda gergin bir havaya neden olduğunu belirtti.

"TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAK POZİSYONA GELDİ"

"Şimdi Merve görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi." diyen Büyükçağlayan sözlerini, "Biz evde hamilelik sürecinde Konuşanlar izliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'dan şaşırtan Hasan Can Kaya açıklaması!

Yalan Dünya, Kelebekler, Çoğunluk gibi projelerde yer alan Bartu Küçükçağlayan eşi Merve Özgüle ile 2019'da evlendi. İkilinin bir kız çocuğu bulunuyor.
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'dan şaşırtan Hasan Can Kaya açıklaması!

MERVE ÖZGÜLE KİMDİR?

2012'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Merve Özgüle İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji'nde yüksek lisans yaptı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'dan şaşırtan Hasan Can Kaya açıklaması!

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Bartu Küçükçağlayan
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