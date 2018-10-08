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Oyuncu Berk Atan askere gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 23:10 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Berk Atan, 21 günlük zorunlu askerlik görevini tamamlamak için hazırlıklara başladı. Asker tıraşı olan Atan, tıraş sonrası fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Berk Atan askere gitti

Güneş'in Kızları dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Berk Atan, 21 günlük vatani görevini tamamlamak için yola çıkmadan önce asker tıraşı oldu.

Bedelli askerlikten faydalanan oyuncu, saçını ve sakalını kestirdiği fotoğrafı paylaşarak, "26 Ekim'de görüşürüz" notunu düştü.

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Takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

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Bir takipçisi, "Meğer bütün yakışıklılığı saç ve sakaldaymış kesince hepsi gitmiş." yorumunu yaptı.uncu Berk Atan, 21 günlük zorunlu askerlik görevini tamamlamak için göreve gitti.

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Anahtar Kelimeler:
berk aktan askerlik Bedelli

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