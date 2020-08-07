Oyuncu Buğra Gülsoy ikinci kitabını müjdeledi

Oyuncu, yönetmen Buğra Gülsoy’un ilk kitabı “Birinci Kıyamet: Güneşin Battığı Yer” 1 Ekim 2019 tarihinde raflardaki yerini almıştı. İnkılap Kitapevinden çıkan roman çarpıcı konusu ve Buğra Gülsoy’un usta anlatım tarzıyla dikkatleri çekti. İlk romanıyla büyük bir başarı elde eden Buğra Gülsoy ikinci kitabı için de kolları sıvadı.

Devam niteliğindeki ikinci roman İkinci Kıyamet: Güneşin Doğduğu Yer’in piyasaya çıktığını ünlü oyuncu müjdeledi. Sosyal medya hesabından ikinci romanın çıkış haberini paylaşan Gülsoy, takipçileri için giriş sayfasını yayınladı. Yeni kitabından ilk fotoğrafı atan Gülsoy altına “ İkinci Kıyamet! Giriş; Rüya. Çok yakında raflarda” notunu ekledi.

BİRİNCİ KIYAMET KONUSU NEDİR?

Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy’un ilk romanı Birinci Kıyamet, tamamen gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı. Roman temelde 1900’lü yılların ilk çeyreğinde savaşın gölgesinde yaşanan aşk hikayelerini ve insanlık hikayelerini konu alıyor. Buğra Gülsoy romanında yurt dışında ilk Türk futbolcu ve boksörü Sabri Mahir’in yaşamından kesitler sunuyor. Gülsoy baş kahramanı Sabir Mahir üzerinden dünyada yaşanılan kötülüğü, nefreti ve ötekileştirmeyi zaman vurgusu üzerinden anlatmayı seçiyor.



