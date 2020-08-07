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Oyuncu Buğra Gülsoy ikinci kitabını müjdeledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Buğra Gülsoy, oyunculuk kariyerinin yanında bir de yazarlık altın bileziğini ekledi. Birçok dizi ve filmde rol alan Buğra Gülsoy ilk kitabıyla okuyucusunu şaşırtmayı başardı. Oyunculuk yeteneğiyle göz dolduran genç yıldızların sevgilisi Gülsoy, edebiyatseverlerden de kitabıyla alkış topladı.

Oyuncu Buğra Gülsoy ikinci kitabını müjdeledi

Oyuncu, yönetmen Buğra Gülsoy’un ilk kitabı “Birinci Kıyamet: Güneşin Battığı Yer” 1 Ekim 2019 tarihinde raflardaki yerini almıştı. İnkılap Kitapevinden çıkan roman çarpıcı konusu ve Buğra Gülsoy’un usta anlatım tarzıyla dikkatleri çekti. İlk romanıyla büyük bir başarı elde eden Buğra Gülsoy ikinci kitabı için de kolları sıvadı.

buğra gülsoy

Devam niteliğindeki ikinci roman İkinci Kıyamet: Güneşin Doğduğu Yer’in piyasaya çıktığını ünlü oyuncu müjdeledi. Sosyal medya hesabından ikinci romanın çıkış haberini paylaşan Gülsoy, takipçileri için giriş sayfasını yayınladı. Yeni kitabından ilk fotoğrafı atan Gülsoy altına “ İkinci Kıyamet! Giriş; Rüya. Çok yakında raflarda” notunu ekledi.

BİRİNCİ KIYAMET KONUSU NEDİR?

birinci kıyamet

Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy’un ilk romanı Birinci Kıyamet, tamamen gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı. Roman temelde 1900’lü yılların ilk çeyreğinde savaşın gölgesinde yaşanan aşk hikayelerini ve insanlık hikayelerini konu alıyor. Buğra Gülsoy romanında yurt dışında ilk Türk futbolcu ve boksörü Sabri Mahir’in yaşamından kesitler sunuyor. Gülsoy baş kahramanı Sabir Mahir üzerinden dünyada yaşanılan kötülüğü, nefreti ve ötekileştirmeyi zaman vurgusu üzerinden anlatmayı seçiyor.

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