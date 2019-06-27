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Oyuncu Burak Özçivit Romanya'yı birbirine kattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Yüzü olduğu markanın Romanya'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Oyuncu Burak Özçivit Romanya'yı birbirine kattı!

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü oyuncu tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

DHA

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Burak Özçivit Burak Özçivit romanya

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