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Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz! "Taş gibisin"

10.05.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burcu Özberk son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı. Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra çıktığı tatilden cesur karelerini paylaşmaya devam eden oyuncu bu defa bikinili pozuyla gündeme geldi.

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz! "Taş gibisin"

32 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk son dönemlerde Instagram pozlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. Korkusuz pozlarıyla sık sık gündem olan Burcu Özberk, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BURCU ÖZBERK'TEN BİKİNİLİ POZ

Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden Burcu Özberk, bikinili pozunu 9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

O poza "Taş gibisin", "Yandı buralar" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme gelmişti.

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Birbirinden cesur pozlarla sık sık gündemde yerini alan Özberk, ilk olarak 2013'te yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan rolünü oynamıştı.

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Oyunculuk alanında yıllardır aktif olan isim, bu alanda birden fazla ödülün sahibi oldu.

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

İşte Burcu Özberk'in Instagram pozları...

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz!

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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