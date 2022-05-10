Oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz! "Taş gibisin"

32 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk son dönemlerde Instagram pozlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. Korkusuz pozlarıyla sık sık gündem olan Burcu Özberk, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BURCU ÖZBERK'TEN BİKİNİLİ POZ

Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden Burcu Özberk, bikinili pozunu 9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

O poza "Taş gibisin", "Yandı buralar" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla gündeme gelmişti.

Birbirinden cesur pozlarla sık sık gündemde yerini alan Özberk, ilk olarak 2013'te yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan rolünü oynamıştı.

Oyunculuk alanında yıllardır aktif olan isim, bu alanda birden fazla ödülün sahibi oldu.

İşte Burcu Özberk'in Instagram pozları...





